5. septembrī, Salvadorā norisinājās pasaules čempionāta viļņu sērfošanā World Surfing Games 2025 atklāšanas ceremonija, kur Latvijas karogu ar lepnumu turpina nest liepājniece Santa Vēvere. Šī gada jūlijā Vēvere pirmo reizi Latviju pārstāvēja Eiropas čempionātā viļņu sērfošanā Portugālē.
Centrālamerikas valstī Salvadorā pasaules čempionāts viļņu sērfošanā šogad ar rekordlielu dalībnieku skaitu – 279 sportisti no 61 valsts – norisināsies līdz pat 14. septembrim.
Līdz ar Santas Vēveres debiju pasaules čempionātā pirms diviem gadiem Latvijas vārds pirmo reizi izskanēja šī sporta veida augstākā ranga sacensībās. Pasaules čempionātā liepājniece startējusi jau divas reizes – 2023. gadā Salvadorā un 2024. gadā Puertoriko.
Pasaules čempionāts sērfošanā dažādās pasaules malās katru gadu norisinās jau kopš 1964. gada, kad Starptautiskā sērfošanas federācija (tagad Starptautiskā sērfošanas asociācija, jeb ISA) to pirmo reizi rīkoja Austrālijā.
Salīdzinoši nesen – vien 2020. gadā viļņu sērfošana pirmo reizi tika iekļauta olimpiskajās spēlēs, kad tās norisinājās Tokijā. Savukārt, kopš 2024. gada, kad par olimpisko spēļu vilni kļuva slavenais Teahupoʻo, kas atrodas Taiti, Franču Polinēzijā, šis sporta veids nu ir kļuvis par pastāvīgu olimpiskās programmas sastāvdaļu.
Santa Vēvere ar viļņu sērfošanu aktīvi nodarbojas 9 gadus un otro sezonu trenējas portugāļu sērfošanas speciālista Filipes Anjosa vadībā. Uzvarējusi vairākas sērfošanas sacensības Latvijā un Lietuvā. Savulaik bijusi aktīva veikbordiste, vairākkārt uzvarot Latvijas čempionātos arī šajā sporta veidā. Eiropas čempionātā viļņu sērfošanā sportiste startē ar Liepājas valstspilsētas Sporta pārvaldes, Rip Curl Europe un Boards.lv atbalstu.
Viļņu sērfošanas sportu Latvijā pārstāv Latvijas Sērfošanas un SUP federācija. Tās prezidents Normunds Barinovs jau iepriekš ir uzsvēris, ka pēdējos gados, kopš viļņu sērfošana kļuvusi par olimpisko sporta veidu, arī Latvijā ir vērojama jauniešu pastiprināta interese ar to nodarboties. “Pagājušo gadu Salvadorā Latvijas debiju piedzīvojām arī Pasaules U18 junioru čempionātā”.
Pasaules čempionāta norisei var sekot līdzi ISA (Starptautiskā sērfošanas asociācija) mājaslapā.
Sērfotājas Santas Vēveres aktivitātēm var sekot līdzi viņas Instagram kontā.
