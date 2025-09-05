Kopš augusta sākuma par Eiropas Parlamenta (EP) biroja Latvijā vadītāju kļuvusi Anne Mete Vestergārda, kura iepriekš strādājusi kā EP Apmeklētāju pakalpojumu koordinēšanas daļas vadītāja Briselē un desmit gadus bijusi EP biroja vadītāja Dānijā.
Pirms savas karjeras EP Vestergārda pildījusi pienākumus Dānijas ārlietu dienestā, tajā skaitā strādājot vēstniecībā ASV un Parīzē, Francijā.
EP biroja vadītāja Latvijā Anne Mete Vestergārda: "Esmu priecīga turpināt darbu Eiropas Parlamenta vidē un strādāt kopā ar profesionāļiem šeit, Latvijā. Man tā ir lieliska iespēja dalīties ar Skandināvijā gūto pieredzi, kā arī iepazīt jaunu kultūru un mācīties no Latvijas pieredzes."
Konteksts: EP kopā ar Eiropas Padomi pilda likumdevēja funkciju, tie ir pilnvaroti pieņemt un grozīt tiesību aktu priekšlikumus un lemt par ES budžetu. Parlaments arī uzrauga Eiropas Komisijas un citu ES struktūru darbu, kā arī sadarbojas ar ES dalībvalstu parlamentiem, lai uzklausītu to viedokli. EP ir būtisks forums ES līmeņa politiskajām debatēm un lēmumu pieņemšanai. EP deputātus ievēl tiešās vēlēšanās no katras dalībvalsts, viņi pārstāv iedzīvotāju intereses ES tiesību aktu izstrādē, kā arī uzrauga, lai citas ES iestādes darbotos demokrātiski.
EP ir vietējie biroji (EPLO) visās ES galvaspilsētās, kā arī reģionālie biroji piecās dalībvalstīs ar vislielāko iedzīvotāju skaitu, kā arī divi biroji ārpus ES (Londonā un Vašingtonā). EPLO ir atbildīgi par EP komunikācijas pasākumu īstenošanu vietējā līmenī. To galvenais mērķis ir panākt, ka cilvēki labāk izprot, kā Eiropas Parlamenta darbs ietekmē viņu ikdienu, un veicināt sabiedrības iesaistīšanos Eiropas demokrātijas procesā.
Publikācija tapusi sadarbībā ar EP biroju Rīgā.
