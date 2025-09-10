Polijas bruņotie spēki naktī notriekuši mērķus, kas bija pārkāpuši valsts gaisa robežu, pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
"Notiek operācija, kas saistīta ar vairākiem Polijas gaisa robežas pārkāpumiem. Pret objektiem armija ir izmantojusi ieročus. Es pastāvīgi sazinos ar prezidentu un aizsardzības ministru. Saņēmu ziņojumu tieši no operācijas komandiera," platformā "X" pauda Tusks.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs trešdien paziņoja, ka lidmašīnas, kas mobilizētas, reaģējot uz atkārtotiem valsts gaisa telpas pārkāpumiem Krievijas uzbrukuma Ukrainai laikā, ir atklājušas uguni uz "naidīgiem objektiem".
"Lidmašīnas ir izmantojušas ieročus pret naidīgiem objektiem,"
sociālajos medijos paziņoja Kosiņaks-Kamišs piebilstot: "Mēs pastāvīgi sazināmies ar NATO vadību."
Ukrainas monitoringa kanāli iepriekš ziņoja, ka vairāki Krievijas bezpilota lidaparāti ielidojuši Polijā caur Rietumukrainu.
Polijas bruņotie spēki paziņoja, ka tā un NATO sabiedrotie ir pacēluši gaisā lidmašīnas un nostādījuši pilnā gatavībā sauszemes pretgaisa aizsardzības spēkus.