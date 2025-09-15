Centienos ietekmēt Moldovā 28. septembrī gaidāmās parlamenta vēlēšanas Krievija mērķē uz ārzemēs dzīvojošajiem vēlētājiem, intervijā britu laikrakstam "Financial Times" sacīja Moldovas prezidente Maija Sandu.
Diasporas vēlētāju balsis bija svarīgas, lai Sandu pērn gūtu uzvaru prezidenta vēlēšanās un referendumā tiktu atbalstīts valsts kurss uz Eiropas Savienību (ES).
Maskava pastiprinājusi savu dezinformācijas kampaņu tīmeklī.
"Krievi mērķē uz diasporu," sacīja prezidente.
Maskava propagandas izplatīšanai izmanto arī Krievijas pareizticīgo priesterus un ir izvērsusi botu tīklu "Matrjoška", lai veidotu viltus saturu, uzdodoties par leģitīmiem ārvalstu medijiem.
Pērn Krievija centieniem iejaukties vēlēšanās iztērēja summu, kas ir līdzvērtīga 1% no Moldovas IKP.
Krievijas taktika tagad evolucionē, norādīja Sandu.
Maskavas algoti noziedznieki tiek izmantoti, lai izraisītu nekārtības Moldovas cietumos.
"Krievija izmanto patiešām ļoti plašu instrumentu spektru, cenšoties pārvarēt mūsu institūcijas," sacīja Sandu.
Ņemot vērā Krievijas izdarīto spiedienu un draudus, ar ko valsts saskaras, integrācija ES ir "vienīgais veids, kā mums izdzīvot kā demokrātijai".
"Mēs uzskatām, ka ES ir jārod risinājums, lai Moldova un Ukraina varētu pāriet uz nākamajiem posmiem," viņa sacīja.
Gaidāmās parlamenta vēlēšanas ir pēdējais šķērslis Moldovas ceļā uz dalību ES, rezumēja Sandu.
