Krievijas diktators Vladimirs Putins piektdien paziņojis, ka jebkāda ārvalstu karaspēka nosūtīšana uz Ukrainu pirms tiks parakstīta miera vienošanās, padarīs to par "leģitīmu mērķi".
Kā ziņots, dienu iepriekš 26 valstis, kas ietilpst tā dēvētajā labas gribas koalīcijā, izteica gatavību pēc uguns pārtraukšanas Krievijas uzsāktajā karā nosūtīt uz Ukrainu kā drošības garantus savus karavīrus.
"Ja tur parādīsies jebkādi karavīri, īpaši tagad, kad turpinās kaujas, mēs pieņemsim, ka viņi ir leģitīms mērķis," Austrumu ekonomikas foruma laikā Vladivostokā, norādīja Putins.
Viņš noraidīja arī ideju par miera uzturēšanas spēku nosūtīšanu uz Ukrainu pēc galīgās miera vienošanās noslēgšanas, apgalvojot, ka neesot pamata šaubīties, ka Maskava ievēros miera līgumu.
Tajā pašā laikā diktators apgalvoja, ka drošības garantijas nepieciešamas ne tikai Ukrainai, bet arī Krievijai.
Viņš arī izteicās, ka nesaskata lielu jēgu tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, taču piebilda, ka gadījumā, ja tāda tomēr notiktu, tai jānotiek Maskavā.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
