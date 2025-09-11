ASV tehnoloģiju kompānijas "Oracle" līdzdibinātājs Lerijs Elisons apdraud miljardiera Īlona Maska pasaulē bagātākā cilvēka statusu, liecina jaunākie pasaulē turīgāko cilvēku saraksti.
"Oracle" akcijas cena trešdien strauji palielinājās saistībā ar prognozēm par būtisku ienākumu kāpumu, ko varētu nodrošināt vērienīgi līgumi, tai skaitā ar ASV mākslīgā intelekta tehnoloģiju uzņēmumu "OpenAI".
Šis straujais akcijas cenas kāpums palielinājis Elisona bagātību par aptuveni 95 miljardiem dolāru, tai tagad sasniedzot gandrīz 390 miljardus dolāru salīdzinājumā ar Maska bagātību aptuveni 436 miljardu dolāru apmērā, liecina žurnāla "Forbes" apkopotā informācija.
Savukārt "Bloomberg" veidotajā pasaules bagātāko cilvēku sarakstā Elisons jau mazliet apsteidzis Masku. Šīs bagātības atšķirības skaidrojamas ar atšķirīgām aprēķināšanas metodēm.
Elisonam pieder vairāk nekā 1,1 miljards "Oracle" akciju jeb vairāk nekā 40% no uzņēmum kapitāla.
"Oracle" prognozē, ka tā mākoņdatošanas biznesa ienākumi pašreizējā finanšu gadā pieaugs par 77% līdz 18 miljardiem dolāru. Turpmākajos gados šiem ienākumiem prognozēts kāpums līdz 32 miljardiem dolāru, 73 miljardiem dolāru, 114 miljardiem dolāru un 144 miljardiem dolāru.
"Oracle" akcijas cena trešdien tirdzniecības sesijas noslēgumā bija pieaugusi par 36%, uzņēmuma tirgus vērtībai sasniedzot aptuveni 922 miljardus dolāru.
