Šodien, 5. septembrī, Dailes teātrī gaidāma pirmizrāde vācu autora Mariusa fon Maienburga lugai "NACHTLAND". Tās režisors Toms Treinis kopā ar radošo komandu uzdos ētiski un morāli kutelīgu jautājumu – vai fašistiskajos režīmos cietušajiem ir ļauts pelnīt uz ideologu bēdīgās slavas rēķina?

Toms Treinis pieder pie Latvijas režisoru jaunākās paaudzes, bet jau sevi pierādījis kā gudru, psiholoģiski smalku un niansētu režisoru. Kopš 2017. gada, kad absolvēja Latvijas Kultūras akadēmiju Dramatiskā teātra aktiera specialitātē, režisējis izrādes Valmieras Drāmas teātrī, Dailes teātrī, Nacionālajā teātrī un Ģertrūdes ielas teātrī. Iestudējis vairākas nozīmīgas izrādes, arī dokumentālo detektīvu "Kur pazuda valsts" Dailes teātrī 2023. gadā kopā ar dramaturgu Matīsu Gricmani. Toreiz kritika rakstīja, ka izrāde vērtējama kā "redzīguma un spriestspējas uzasināšanas seanss" un tās "stiprā puse ir Latvijas vēstures pretrunīgo traktējumu sintēze". Šī gada pavasarī Valmieras teātrī režisors iestudēja izrādi, kuras pamatā ņemts Nobela prēmijas literatūrā laureāta vācu klasiķa Tomasa Manna romāns "Burvju kalns" – tā atklāja, ka bīstamāka par jebkuru infekcijas slimību ir indivīda garīgā mazspēja.

Kā izvēlējāties iestudēt "NACHTLAND"? Vai tā bija jūsu vai teātra izvēle?

T. Treinis: Tā bija Dailes teātra iniciatīva, tiesa, iesākumā ar Juri Žagaru un Viesturu Kairišu runājām par kādu citu materiālu. Tomēr, kad izlasīju "NACHTLAND", jau pēc otrās izlasīšanas reizes man tā ārkārtīgi iepatikās. Tā bija zināma veiksme, jo bieži negadās, ka režisoram piedāvā materiālu, kurš tik ātri iepatīkas. Šoreiz tā notika, un biju pretimnākošs, mani luga ļoti aizrauj. 

