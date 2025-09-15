ASV valsts sekretārs Marko Rubio vizītē Izraēlā solījis nelokāmu Vašingtonas atbalstu Izraēlai karā ar palestīniešu teroristu grupējumu "Hamās" Gazas joslā.
"Cilvēki Gazā ir pelnījuši labāku nākotni, bet labāka nākotne nevar sākties, kamēr "Hamās" nav iznīcināts," stāvot līdzās Izraēlas premjerministram Benjaminam Netanjahu, sacīja Rubio. "Jūs varat paļauties uz mūsu nelokāmu atbalstu un apņēmību," lai īstenotu iecerēto, viņš piebilda.
Netanjahu norādīja, ka Rubio vizīte ir skaidrs vēstījums, ka ASV atbalsta Izraēlu, un nodēvēja Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trampu par "lielāko draugu, kāds Izraēlai jebkad bijis".
Pirmdien Rubio pauda viedokli, ka Rietumvalstu plāni atzīt Palestīnas valstiskumu iedrošina "Hamās". "Tie lielākoties ir simboliski, tiem patiesībā nav nekādas ietekmes uz to, lai tuvinātu mūs Palestīnas valsts izveidei. Vienīgā ietekme ir tāda, ka "Hamās" kļūst drosmīgāks," norādīja Rubio.
Rubio atklāja, ka plāno runāt ar Netanjahu par Izraēlas plāniem sagrābt Gazas pilsētu un Izraēlas valdības izteikumiem, ka tā varētu anektēt daļu no Rietumkrasta.
ASV valsts sekretārs norādīja, ka Tramps vēlas, lai karš Gazas joslā tiktu izbeigts, kas nozīmētu ķīlnieku atbrīvošanu un garantijas, ka "Hamās" vairs nerada draudus.
Taču pagājušajā nedēļā situāciju sarežģīja Izraēlas uzbrukums "Hamās" līderiem Katarā, kas pārsteidza ASV.
Tramps svētdien pauda atbalstu Katarai, kur atrodas lielākā ASV gaisa spēku bāze reģionā un kas centusies uzturēt labas attiecības ar Trampa administrāciju. Prezidents uzsvēra, ka Katara bijusi liela ASV sabiedrotā un brīdināja, ka Izraēlai un visiem pārējiem ir jābūt uzmanīgiem. "Kad mēs uzbrūkam cilvēkiem, mums jābūt uzmanīgiem," viņš piebilda.
Katara kopā ar Ēģipti un Savienotajām Valstīm darbojušās kā starpnieces Izraēlas un "Hamās" komunikācijā.
Aptauja
Vai turpini sekot līdzi Izraēlas un "Hamās" karam?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu