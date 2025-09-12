Mūžībā devusies bijusī žurnāliste un sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Balode, vietnē "x" pavēstījis žurnāls "Domuzīme". Balode mūžībā aizsaukta 11. septembrī.
Balode dzimusi 1956. gada 3. janvārī. Viņa savulaik strādājusi par Saeimas spīkeres Ināras Mūrnieces (NA) padomnieci, bijusi ārlietu un aizsardzības ministra padomniece, kā arī Saeimas frakcijas konsultante.
Pirms darba politikā Balode daudzus gadus veltīja žurnālistikai un preses izdevumu veidošanai. Viņa bija redaktore žurnālā “Kapitāls”, nedēļas izdevumā “Nedēļa”, kā arī “Rīgas Laikā”, laikrakstā “Diena” un “Atmodā”. Pieredze bija arī reklāmas industrijā.
Dace Balode dalījās savās zināšanās ar jaunajiem žurnālistiem, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē vadot praktikumu redaktora darbā.
