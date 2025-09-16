89 gadu vecumā savās mājās ASV Jūtas štatā otrdien miris aktieris, režisors, producents, dabas aktīvists un filantrops Roberts Redfords.
Redfords nomira miegā, paziņoja mārketinga aģentūra "Rogers & Cowan PMK". Konkrēts aktiera nāves cēlonis netiek izpausts.
Aktiera karjeru Redfords sāka teātrī un televīzijā, bet kinozvaigznes slavu viņam atnesa loma 1969.gada vesternā "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ("Bačs Kesidijs un Sandenss Kids"), kurā viņš tēloja līdzās Polam Ņūmenam.
60 gadus ilgās karjeras laikā Redfords saņēmis virkni apbalvojumu, tai skaitā divus "Oskarus", no kuriem vienu ieguva 1980. gadā kā labākais režisors par filmu "Ordinary People" ("Parastie cilvēki"), bet otru 2002. gadā par ieguldījumu filmu industrijā un Sandensas kinofestivāla izveidošanu.
Redfords bija arī aktīvs dabas aizstāvis, cita starpā cīnoties par dabiskās vides aizsardzību Jūtas štatā, kurā dzīvoja.
