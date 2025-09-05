Krievijas opozicionāri Jūlija Navaļnaja, Iļja Jašins un Vladimirs Kara-Murza vēstulē Kanādas premjerministram Markam Kārnijam ir lūguši dot patvērumu tiem Krievijas pilsoņiem ar pretkara nostāju, kas tiek izraidīti no ASV.
Laikraksta "The Globe and Mail" publicētās vēstules autori norāda, ka daudzi pret karu noskaņoti Krievijas pilsoņi, kas iesnieguši patvēruma pieteikumus ASV, pašlaik tiek turēti imigrācijas centros, lai gan nav izdarījuši tiesībpārkāpumus, un ģimenes bieži tiek izšķirtas. "Vēl ļaunāk, ka amerikāņu tiesas arvien biežāk atsaka patvēruma piešķiršanu un dod izpildvarai pilnvaras deportēt mūsu tautiešus atpakaļ uz Krieviju – kur, kā likums, viņus nekavējoties arestē Putina specdienesti," teikts vēstulē. Viens no pirmajiem zināmajiem ASV izraidītajiem Krievijas pilsoņiem bija Leonīds Meļehins, kurš Krievijā vairākkārt bija aizturēts par piedalīšanos protesta akcijās. Meļehins 2024. gada augustā šķērsoja Meksikas–ASV robežu un lūdza patvērumu. Pēc vairākiem ASV imigrācijas centrā pavadītiem mēnešiem viņam atteica patvēruma piešķiršanu un viņu deportēja, savukārt Krievijā tiesa viņu arestēja par "terorisma attaisnošanu".
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.