Naktī no trešdienas uz ceturtdienu, 3. septembrī, Limožā (Centrālfrancijā) tika apzagts Nacionālais Adriena Dibušē porcelāna muzejs, kurā glabājas ap 18 000 darbu un pasaulē lielākā Limožas pilsētas porcelāna publiskā kolekcija. Zaudējumi tiek lēsti aptuveni 9,5 miljonu eiro apmērā, paziņojušas vietējās varas iestādes.
Zagļi iegāja vēsturiskajā galerijā un aiznesa trīs porcelāna priekšmetus, kas klasificēti kā nacionālie dārgumi – divus īpaši nozīmīgus ķīniešu porcelāna šķīvjus no 14.–15. gadsimta un 18. gadsimta ķīniešu vāzi. Šie darbi atradās muzeja pagaidu izstādē un bija aizdoti no privātas kolekcijas.
Limožas mērs Emīls Rožē Lombertjē norādīja, ka drošības sistēma nostrādāja, taču, iespējams, tā būs jāpārskata. Apsardzes darbinieki aktivizēja trauksmi, policija ieradās ātri, tomēr zagļi jau bija aizbēguši, paziņoja pilsētas prokurore Emilija Abrante. Sākta izmeklēšana par kultūras vērtību zādzību organizētā grupā, bojājot īpašumu.
Mērs arī piebilda, ka “visi pasaules lielākie muzeji kādreiz ir piedzīvojuši zādzības”, un pieļāva, ka šajā gadījumā “kolekcionāri varētu būt pasūtījuši šādu noziegumu, piesaistot augsta līmeņa noziedzniekus”.
Ziņu sižets (vācu val.)
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu