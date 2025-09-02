Taksometra vadītāja Alta Bērziņa augusta vidū kārtībniekiem palīdzēja aizturēt divus robežpārkāpējus, kas jau bija nokļuvuši līdz Rīgai.
Saprotot, kādi pasažieri ielavījušies mašīnā, jau ceļā viņa sazvanīja policiju. Kā vēlāk noskaidroja "Latvijas Avīze", abi Āfrikas izcelsmes migranti mūsu valstī iekļuva no Baltkrievijas. Nelegālo robežsķērsotāju spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas turpinās, sagādājot vairāk darba robežsargiem. Arī imigrantu pārvadātāju "bizness" neapsīkst. Pastiprinātas robežapsardzības režīms vairākos novados un pagastos pierobežā darbojas jau vairāk nekā pusotru gadu - Latvijas valdība to noteica no 2024. gada 13. marta un patlaban tas pagarināts līdz 31. decembrim. K;adi ir robežsardzes un policistu panākumi – šajā rakstā turpmāk, bet vispirms – Rīgas taksometra vadītājas stāsts.
Spraigais sižets risinājās 14. augusta rītā ap pulksten pusdesmitiem. Taksometru izsauca kāds vietējais iedzīvotājs, izmantojot telefona operatora pakalpojumu, nevis lietotni, kas ļautu izsekot klienta atrašanās vietu. "Piezvanīja mūsu operatoram, pieteica adresi, kurā jāpaņem cilvēks, kā arī nosauca brauciena galamērķi," stāsta Alta Bērziņa. "Kad ierados konkrētajā adresē Rīgā, Hospitāļu ielā, mani sagaidīja kāds vietējais iedzīvotājs vecumā līdz gadiem divdesmit. Jau likās dīvaini, ka viņš skatās nevis uz mani, bet gan uz krūmiem pāri ielai."
"Uzkavējos, jo mans darbs ir sagaidīt klientu," atminas taksometra vadītāja. "Pēc brīža skatos, ka no krūmiem izlien viens puisis melns kā nakts. Melnādainais vīrietis nogāja garām jau minētajam jaunietim, uz viņu noskatīdamies, tad nāca uz taksi un kāpa iekšā. Burtiski pēc minūtes no krūmiem izlīda vēl viens tāds pats. Manu uzmanību uzreiz piesaistīja tas, ka vīrietis bija ģērbies neatbilstoši tās dienas vasarīgajam laikam – šortos, bet ar ziemas jaku un kārtīgu ziemas cepuri. Arī otrais iesēdās auto. Bet vietējais jaunietis vēl nogaidīja, it kā lai pārliecinātos, ka abi pasažieri patiešām uzņemti taksometrā."
Latvijā iekļuvuši iepriekšējā dienā
Ceļā uz norādīto galamērķi – Centrālās stacijas rajonu – pasažieri Altai paziņoja, ka viņiem pie dvēseles ir tikai dolāri. "Tad pajautāju, no kurienes abi ieradušies. Sacīja, ka no Āfrikas. Intereses pēc pārjautāju, vai Latvijā ieradušies tikai šodien, nemaz necerot uz godīgu atbildi. Bet viņi neslēpa, ka mūsu valstī nonākuši tikai vakar," stāsta Alta. Braucēji savā starpā sarunājušies taksometra vadītājai nesaprotamā valodā, bet viņu angļu valoda bijusi "pasmaga", tomēr saprasties izdevies.
"Turklāt izrādījās, ka uz abiem ir tikai viena simt dolāru banknote. Sapratu, ka nav īsti lāgā, un jau ceļā nolēmu sazvanīt "112". Informēju, ka man mašīnā ir nelegāļi, un sacīju, ka man vajag "pašvaldību", izvairoties no vārda "policija", lai pasažieri to nesadzird. Sacīju, ka atrodos deviņu minūšu brauciena attālumā no galamērķa. Operatore bija ļoti saprotoša, viņa arī pajautāja, pēc kādām pazīmēm spriežu, ka runa ir par robežpārkāpējiem." Alta skaidro, ka aizdomas radīja gan abu pasažieru āriene, tai skaitā neatbilstošais apģērbs, gan uzvedība – trešās personas iesaistīšana taksometra izsaukšanā, izlavīšanās no krūmiem, arī tas, ka vīriešu rīcībā nebija eiro.
"Kad piebraucu galamērķī, policija vēl nebija ieradusies, lai gan es ļoti cerēju, ka ekipāža jau mūs sagaidīs,"
atceras taksometra vadītāja, piebilstot, ka telefonsarunā operatorei nosauca precīzu brauciena galapunkta adresi. Alta piestāja taksometru, bet atteicās pieņemt aizdomīgo klientu sniegto dolāru simtnieku. Tad viens no pasažieriem palika auto, kamēr otrs devās mainīt naudu. "No malas vērojot, sapratu, ka tuvējā "Narvesen" kioskā naudu samainīt viņam neizdevās un, šķiet, valūtas maiņas punktu viņam ieteica meklēt pazemes tunelī," notikumu gaitu atstāsta Alta. "Kad viņš nozuda tunelī, piebrauca pašvaldības policijas ekipāža. Cik sapratu, visu šo laiku abi pasažieri savā starpā bija runājuši pa telefonu un, ierodoties likumsargiem, taksometrā sēdošais paziņoja to arī savam pāriniekam tunelī."
Misija izpildīta
"Kad ieradās policisti, atvēru auto logus, lai viņi redz, ka taksometrā ir tikai viens no vīriešiem. Kārtībnieki palūdza viņam izkāpt. Arī viņi apjautājās, no kurienes vīrietis ir ieradies Latvijā, un viņš atbildēja, ka no Āfrikas," stāstījumu turpina Alta. "Līdz ar to mana misija bija noslēgusies. Policisti vēl piekodināja, lai drošības labad rūpīgi pārskatu mašīnu, vai pasažieri tajā nav "izmetuši" ko lieku. Bet auto izrādījās tīrs."