Vašingtona ir gatava palielināt spiedienu uz Krieviju, tostarp nosakot sankcijas, taču arī Eiropai ir jārīkojas, lai piespiestu Maskavu sēsties pie sarunu galda, lai vienotos par karadarbības pārtraukšanu Ukrainā, svētdien paziņoja ASV finanšu ministrs Skots Besents.
Telekanāla NBC raidījumā "Meet The Press" Besents sacīja, ka ASV prezidentam Donaldam Trampam un viceprezidentam Džeimsam Deivisam Vensam piektdien bijusi "ļoti produktīva saruna" ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu un ka arī viņš runājis ar Leienu.
"Mēs runājam par to, ko abas puses - Eiropas Savienība (ES) un ASV - var darīt kopā. Un mēs esam gatavi palielināt spiedienu uz Krieviju," teica ASV finanšu ministrs.
"Bet mums ir nepieciešams, lai mūsu Eiropas partneri mums sekotu," viņš sacīja.
"Ja ASV un ES varēs noteikt lielākas sankcijas, sekundāros tarifus valstīm, kas pērk Krievijas naftu, Krievijas ekonomika pilnībā sabruks. Un tas novedīs prezidentu [Vladimiru] Putinu pie sarunu galda," teica Besents.
Tramps svētdien pie Baltā nama uz žurnālistu jautājumu, vai viņš ir gatavs noteikt jaunas sankcijas Krievijai, atbildēja apstiprinoši.
"Jā, esmu," sacīja ASV prezidents, taču sīkāk par šo jautājumu neizteicās.
