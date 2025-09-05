Latvijā pazudis Kanādas bruņoto spēku karavīrs, kurš mūsu valstī pilda dienesta pienākumus, informēja Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Nacionālie bruņotie spēki šādu informāciju saņēmuši no Kanādas bruņoto spēku Apvienoto operāciju pavēlniecības. Notiek karavīra meklēšanas darbi.
Kanādas Apvienoto operāciju pavēlniecības komandiera publiskais paziņojums savukārt liecina, ka 408.taktiskās helikopteru eskadriļas transportlīdzekļu tehniķis Džordžs Hols pazudis kopš 2. septembra un pēdējo reizi redzēts Ādažos.
Izmeklēšanu vada Latvijas Valsts policija sadarbībā ar Kanādas bruņoto spēku Militāro policiju, NATO daudznacionālās brigādes Latvijā un Nacionālo bruņoto spēku atbalstu, "izmantojot visus pieejamos resursus", teikts NBS paziņojumā.
Par notikušo informēta karavīra ģimene. "Domās esam ar karavīra ģimeni un tuviniekiem," pauž NBS, kas, atsaucoties uz ģimenes privātumu un nevēlēšanos traucēt izmeklēšanai, detalizētāku informāciju par pazušanu nesniedz, tostarp nav skaidrs, vai karavīrs pazudis tieši dienesta pienākumu izpildes laikā, vai savā brīvajā laikā ārpus militārajiem objektiem.
Jau ziņots, ka Kanāda ir Latvijā izvietotās NATO daudznacionālās brigādes vadošā valsts. Sabiedroto brigāde apvieno karavīrus no Kanādas, Albānijas, Čehijas, Dānijas, Islandes, Itālijas, Ziemeļmaķedonijas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas.
