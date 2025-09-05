Latvijas vīriešu basketbola izlases pretiniece Eiropas čempionāta astotdaļfinālā Lietuva mačā ar mājiniekiem, visticamāk, spiedīs uz groza apakšu, atzina valstsvienības centra spēlētājs Klāvs Čavars.
Latvijas izlase, kas jau iepriekš bija nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, Eiropas čempionāta finālturnīra apakšgrupas pēdējā spēlē ar 109:75 sagrāva Čehiju. Pirmajās divās spēlēs Čavars nedevās laukumā, nākamajās divās katrā bija pa trīs minūtēm, bet trešdien nospēlēja 11 minūtes, vēsta 360TV Ziņas.
"Vienmēr patīkami spēlēt savu līdzjutēju priekšā. Iespējams, bija pārāk daudz minūšu pēc kārtas, kā nebija iepriekšējos mačos. Iejutīšos ritmā un būs labi," secināja Čavars.
Pēc spēka uzbrucēja Andreja Gražuļa traumas lielāka slodze ir Latvijas izlases garā gala spēlētājiem. "Andrejs Gražulis ir vairāku pozīciju spēlētājs, tāpēc katram jāpieliek, lai viņu aizstātu," teica Čavars.
Jau pirms trešdienas spēlēm kā reālākā pretiniece astotdaļfinālā bija Lietuva, kuru vada Čavara pārstāvētās Azerbaidžānas komandas Baku "Sabah" galvenais treneris Rims Kurtinaitis. Arī Lietuvas izlasi ievērojami ietekmējušas traumas - trešdien savainojumu guva Lietuvas izlases starta piecinieka aizsargs Marģirs Normants, kurš sadursmē ar pretinieku sastiepa potīti. Iepriekš finālturnīrs savainojuma dēļ noslēdzās Rokam Jokubaitim, tāpat trešdien laukumā nebija Tada Sedekerska un Mareka Blaževiča.
"Jau spēlējām pārbaudes spēli, un zinām viņu stilu," teica Čavars. "Viņiem būs problēmas ar aizsargiem. Būs nomināli trīs centra spēlētāji, līdz ar to viņi, visticamāk, spiedīs uz groza apakšu."
Sestdien un svētdien Rīgā notiks Eiropas čempionāta astotdaļfināla mači.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu