Valdība vakar atbalstīja būves vienotā reģistrācijas procesa ieviešanu.
Atbalstītie grozījumi Būvniecības likumā paredz, ka iesniegums par būvniecību ir arī iesniegums par attiecīgās būvniecības rezultātā radītās būves tālāku reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un pēc tam secīgi – arī iesniegums ierakstīt būvi zemesgrāmatā.
Ekonomikas ministrija (EM) skaidro, ka pašlaik būvniecības process nav neatraujami saistīts ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteikto pienākumu pēc būvniecības attiecīgo būvi reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kā arī ar būvniecības īstenotāja interesēs esošo kārtību, kas nosaka īpašumtiesību nostiprināšanu, proti, ierakstīšanu zemesgrāmatā. Pašlaik šo procesu īstenošanai personai pārsvarā gadījumu ar vismaz trīs dažādiem iesniegumiem jāvēršas pie vismaz trīs dažādām institūcijām.
EM norāda, ka valdības atbalstītais likumprojekts minēto problēmu risina un nosaka vienoto iesniegumu (trīs iesniegumi vienā). Attiecīgo iesniegumu noformē Būvniecības informācijas sistēmā. Šis iesniegums risina tās pašas būvniecības rezultātā radīto būvju tālāku reģistrāciju kadastrā un pēc tās arī attiecīgās būves (tikai ēkas) ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Reģistrācijas procesi kadastrā tiek īstenoti pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, līdz ar to attiecīgo formalitāšu risināšana nekavē būves pieņemšanu ekspluatācijā. Paredzēts, ka vienoto reģistrācijas procesu kopumā attiecina uz visām būvēm (ēkām un arī inženierbūvēm), vienlaikus tiek ņemti vērā arī esošie izņēmumi.
Tostarp kadastrā nereģistrē pagaidu būvi, sezonas būvi, meliorācijas būvi bez ēkas pazīmēm un aizsardzības spēku speciālās nozīmes būvi, tādēļ vienotais reģistrācijas process uz šīm būvēm neattiecās, sākot ar to, ka nenotiek šādu objektu kadastra datu reģistrēšana.
Savukārt zemesgrāmatā šā procesa ietvarā automātiski neieraksta inženierbūves.
