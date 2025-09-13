Varbūt tā ir vulkānu vaina, ka Zeme šūpojas, okeāni līst pāri malām un ir tāds troksnis, ka cilvēki vairs cits citu nedzird.
Ir tā, it kā sarunātos kurlie. Tomēr aizdomas, ka viņi tikai kurlos tēlo, tagad ir apstiprinājušās. Protams, Ameriku no Eiropas vienmēr ir šķīris liels attālums, bet blēži un zagļi to vienmēr pamanās viltīgi pārvarēt. Vairs nav spēka un ir kauns klausīties pasaules lielāko narcisu sacensību melošanā. Vajadzētu būt globālam kaunam un nepieredzētam pazemojam. Tiem, kam tas viss jāspēj ik dienu klausīties un analizēt, ir jābūt vismaz ar dzelzs nerviem un gremošanu.
Es joprojām klausos kanālu ar Juriju Švecu un apbrīnoju viņa erudīciju un pacietību visā daudzkrāsainajā korī izlasīt no sēnalām graudus, garšai pievienojot humora devu. Manuprāt, ļoti saturīgs ir krievu klausītājiem ukraiņu kanāls ALPFA MEDIA ar to, ka piedāvā sarunas, kādu šodien trūkst par morāles jautājumiem. Šādi žurnālisti ar visu savu erudīciju, saprotams, varai nav tīkami. Ir kanāli, kas specializējušies tikai uz labajām ziņām, citi – uz šokējošiem notikumiem un skandāliem, pēc principa, jo trakāk, jo labāk. Skandālu drudzī pasaule svaidās vienmēr, tomēr tik saerrota tā bija vienīgi Otrā pasaules kara laikā.
Skolās ir atnācis jauns mācību gads. Krievijā, šajā anti-civilizācijā, no triju gadu vecuma bērnudārzos ieviests jauns mācību priekšmets – "Sarunas par svarīgo". Pašiem mazākajiem mācīs patriotismu. Skolās visos šo svētkus sarīkojumos piedalās kara veterāni militārās formās. Par skolu direktoriem arī ieceļ bijušos kaujiniekus. Ir samazinātas svešvalodu stundas un ieviesta vienota vēstures mācību grāmata. Tā, saprotams, būs "pareizā" vēsture. Būs arī atzīme par uzvedību, nevis ierastos priekšstatos, bet par lojalitāti varai. Naudu septembra puķēm aicina sūtīt uz fronti ieročiem.
Bet kāds ir 1. septembris Ukrainā? Lai pasargātu bērnus no uzlidojumiem, bumbu patvertnēs atklāj pazemes skolas, tās tagad kļūst par normu. Žurnāliste Ksenija Larina "YouTube" rādīja satriecošu Ukrainas karti ar pilnīgi nopostītām un daļēji sagrautām skolām. Tā ir biedējoša, bet to diemžēl Krievijā nerādīs. Varbūt tā spētu uzrunāt normālo pasauli? Interesanti, kur vēl varētu sarīkot nākamo Putina un Trampa tikšanos, varbūt uz ekvatora vai vislabāk kādā no pilnīgi nopostītajām Ukrainas pilsētām, katrā ziņā tai jābūt pasaulei labi pamanāmai un īpaši ekskluzīvai vietai, kas atgādina Marsu. Mēs kritizējam savu izglītības sistēmu, un tas arī ir jādara, lai arī mēs nenonāktu līdzīgā situācijā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
