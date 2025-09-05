EP Vēstnieku skolas visās ES dalībvalstīs darbojas jau desmito gadu.
Latvijā sadarbībā ar pedagogiem šo programmu īsteno EP birojs, un šogad, atsākoties mācību gadam, dalību turpinās 95 skolas.
Galvenais EP Vēstnieku skolu programmas mērķis ir nodrošināt, lai jaunieši izprastu Parlamenta darbību un nozīmi: kas tas ir, kādas funkcijas pilda un kādas vērtības aizstāv. Latvijā šajā programmā piedalās apmēram 35 000 skolēnu un 200 pedagogi.
Skolās notiek atvērtās stundas par dažādām ES tēmām, tajās aktīvi piedalās arī EP Latvijas deputāti.
Pērn skolēni pētīja, kas veido ES politiku un kāda šajā procesā ir Latvijas loma. Iepazina galvenās ES institūcijas, jaunievēlētā Eiropas Parlamenta prioritātes, deputātus, kā arī paši radīja desmitiem praktisku ideju sociālu un ekonomisku pārmaiņu ieviešanai. Labāko projektu autori savas idejas prezentēja LAMPA festivālā Cēsīs, saņemot arī EP deputātu atzinību.
Šajā mācību gadā jaunieši iepazīs, kā veidojas ES politika. Skolēni mācīsies saskaņot atšķirīgus viedokļus un veidot vienprātību, kāda nepieciešama arī ES likumdošanas procesā. Dalībniekiem būs iespēja noskaidrot, kā ceļā no politiskās idejas līdz tās īstenošanai notiek viedokļu apmaiņa starp valstīm, sabiedrības grupām, kā noris virzība uz kompromisu, kurā ikviens piekāpjas un ikviens iegūst.
EP Vēstnieku skolu programmas pasākumi palīdz arī labāk izprast parlamenta darbu. Tajā strādā 705 deputāti, kuri pārstāv visu 27 ES dalībvalstu pilsoņus. Šajā mācību gadā plānoti arī apmeklējumi ES dalībvalstu vēstniecībās Latvijā, tikšanās ar Vācijas, Francijas, Dānijas un vairāku citu valstu vēstniekiem.
Skolām, skolotājiem un skolēniem, kam ir interese uzsākt piedalīties EP Vēstnieku skolu programmā, ir iespēja sazināties ar projekta vadītāju Latvijā Jolantu Bogustovu, rakstot e-pastu: jolanta.bogustova@europarl.europa.eu.
Publikācija tapusi sadarbībā ar EP biroju Rīgā
