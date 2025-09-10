"Īss uzdevums, augsts risks", "Nekļūsti par vienreizlietojamo aģentu!" – ar šādām devīzēm kopš pagājušās nedēļas Vācijā rit valsts Federālā izlūkošanas dienesta (BND) un citu drošības iestāžu uzsāktā sociālā kampaņa, kuras uzdevums ir brīdināt iedzīvotājus par Krievijas pūliņiem sociālajos tīklos vervēt tā sauktos vienreizējos jeb "vienreizlietojamos" aģentus ("Wegwerf-Agenten" – vāc.). 

Piesolot naudu, tiek meklēti cilvēki, kas piekristu kādam sabotāžas vai spiegošanas uzdevumam. Kopš 2022. gada 24. februāra Ukrainas–Krievijas kara sākuma tā pamazām kļuvusi par problēmu ne tikai Vācijā. Pirmdien kļuva zināms, ka Čehija izraida Baltkrievijas diplomātu, kas izveidojis un vadījis spiegu un aģentu tīklu ne tikai pašā Čehijā, bet arī Ungārijā un Rumānijā.

"Draudzīgie piedāvājumi"

Par Krievijas hibrīdkara metodēm Vācijā liecina dažādu aizdomīgu ugunsgrēku un citu veidu sabotāžas gadījumu palielināšanās, bet virs apsargātiem militārās un stratēģiskās nozīmes objektiem pēkšņi sākuši lidināties nezināmas izcelsmes droni. 

