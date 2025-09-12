Nākamajā nedēļā Latvijā bieži līs un pakāpeniski pazemināsies gaisa temperatūra, prognozē sinoptiķi.
Laikapstākļus noteiks Atlantijas cikloni, tādēļ gaidāms rudenim raksturīgais nokrišņu sadalījums - mazāk līs Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumos, bet biežākās un stiprākās lietavas gaidāmas Kurzemē un Vidzemes rietumos. Lietus iespējams katru dienu. Reizēm būs arī brāzmains vējš, sevišķi piekrastē.
Šīs nedēļas nogale būs rudenīgi silta - naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz +11..+16 grādiem, dienas laikā tā sasniegs +18..+23 grādus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs, Kurzemē prognozēts arī stiprs lietus un pērkona negaiss.
Lielā mākoņu daudzuma dēļ gaisa temperatūra nākamās nedēļas naktīs galvenokārt saglabāsies virs +10 grādiem, nedēļas nogalē tā var noslīdēt zemāk. Maksimālā temperatūra nedēļas pirmajā pusē vietām vēl var sasniegt +20 grādus, bet pārsvarā dienas nebūs siltākas par +13..+18 grādiem.
