Lisabonas funikuliera vagona avāriju, kurā šonedēļ gāja bojā 16 cilvēki un vēl 22 tika ievainoti, izraisīja troses pārtrūkšana, secināts sākotnējā izmeklēšanā, ko veikusi Portugāles aviācijas un dzelzceļa negadījumu novēršanas un izmeklēšanas iestāde.
Trose, kas savienoja abus vagonus, pārtrūkusi stiprinājuma vietā pirmā vagona augšdaļā. Dienas sākumā veiktajā funikuliera kārtējā vizuālajā pārbaudē defekti netika konstatēti, taču vietu, kurā pārtrūka trose, nav bijis iespējams apskatīt.
Lai gan vadītājs izmantojis gan pneimatiskās, gan rokas bremzes, sistēmas konstrukcija nav ļāvusi vagoniem apstāties pēc balansēšanas troses pārrāvuma, norādīts ziņojumā.
Pārtrūkusī trose bija uzstādīta mazāk nekā pirms gada.
Jau vēstīts, ka trešdienas vakarā populārā vēsturiskā funikuliera "Gloria" vagons noskrēja no sliedēm. Pēc troses pārtrūkšanas vagons sāka lielā ātrumā nekontrolējami braukt lejup pa stāvu ielu, noskrēja no sliedēm, apgāzās un ietriecās ēkā. Brīdī, kad vagons noskrēja no sliedēm, tā ātrums bijis apmēram 60 kilometri stundā, teikts ziņojumā.
11 no 16 bojāgājušajiem ir ārzemnieki. Bojāgājušie ir pieci Portugāles, trīs Lielbritānijas, divi Kanādas, divi Dienvidkorejas pilsoņi, kā arī viens ASV, viens Francijas, viens Šveices un viens Ukrainas pilsonis, paziņoja policija.
Starp ievainotajiem ir 11 ārzemnieki.
Tā bija pirmā šāda veida avārija vienā no trim Lisabonas funikulieriem, kas darbojušies kopš 19. gadsimta.
1885.gadā atklātais funikulieris "Gloria" savieno Atjaunotāju laukumu (Praça dos Restauradores) pilsētas centrā ar kalnā esošo Bairu Altu rajonu, veicot 275 metru attālumu. Šis funikulieris ir tūristu atrakcija, bet to izmanto arī vietējie iedzīvotāji, kuriem šis maršruts ir pārāk stāvs.
