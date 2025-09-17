Šonedēļ aprit divi gadi Ministru prezidentes Evikas Siliņas vadītajai valdībai.
Ministru kabineta sastāvu apstiprināja 2023. gada 15. septembrī. Kā uzskata premjere, šo divu gadu laikā notikušas pārmaiņas virknē nozaru, stiprināta valsts drošība, palielināts atbalsts ģimenēm un notikusi ekonomikas izaugsme, kā arī mazināta birokrātija.
Socioloģisko pētījumu kompānija "Kantar" pēc TV3 pasūtījuma veikusi sabiedrības aptauju par valdības darbu (aptaujāti ap 800 cilvēku vecumā no 18 līdz 65 gadiem), un vidējā atzīme, ko cilvēki likuši šai valdībai, bijusi 3,9 no 10. Aptaujā 15% dalībnieku likuši 7–10 punktus, 20% – 5 vai 6 punktus, 47% – 1–4 punktus, bet pārējiem nav bijis viedokļa.
