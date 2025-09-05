Staļina "ēna" Ļevs Mehliss; Kā Staļins gatavojās Trešajam pasaules karam

"Pasaules fašisms ir hidra, briesmonis ar vairākām galvām. Nocērtot galvu vācu fašismam, pasaule atbrīvojās tikai no Hitlera. Bet sestajā daļā sauszemes, PSRS, izdzīvoja un triumfēja pār savu sāncensi vēl nežēlīgāks, mizantropiskāks fašisms - Staļina komunistiskais fašisms." Georgijs Žženovs. Teātra un kino aktieris. "Piedzīvotais".
Padomju Savienībā valdošās partijas vētrainās darbības pēdas visos laikos tikušas rūpīgi aizslaucītas, dokumenti tika nežēlīgi iznīcināti, tieši tā, kā aprakstīts Džordža Orvela lieliskajā romānā "1984".
Taču sistēma dažreiz pievīla. Daži nelieli fragmenti modro orgānu neuzmanības dēļ nenonāca ugunī. Pēc tam redaktoru un cenzoru paviršības dēļ tie parādījās atklātās preses lappusēs. Tieši tā, acīmredzami neuzmanības dēļ, 2005. gadā žurnālā "Vēstures arhīvs" Nr. 2 un Nr. 3 tika publicēts Ļeva Zaharoviča Mehlisa ziņojuma stenogrammas transkripts Kijevas Speciālā militārā apgabala vadības slēgtā sanāksmē 1939. gada 4. aprīlī.
Tobrīd situācija Eiropā strauji mainījās. Gandrīz trīs gadus, no 1936. gada 16. jūlija līdz 1939. gada 1. aprīlim, Spāniju tricināja asiņainais Pilsoņu karš. Mekhlisa ziņojums tika sniegts gandrīz tūlīt pēc Spānijas ģenerāļu uzvaras pār komunistu un anarhistu ordām.
Žurnāls, kurā tika publicēts sensacionālais materiāls, nebija paredzēts plašākai sabiedrībai. Publikācija palika nepamanīta. Un kā gan citādi - kaut kāds puisis vārdā Mekhlis kaut kur, sen atpakaļ, runāja, kaut ko teica. Kurš trešajā tūkstošgadē ir ieinteresēts atcerēties kāda Mekhlisa runas?
Tātad, pilsoņi: runu teica nevis kāds nesaprotams puisis, bet gan Staļina tuvākais palīgs, viens no viņa uzticamākajiem cilvēkiem.
Staļins pamanīja Ļevu Mehlisu 1921. gadā, laikā, kad vēl nebija ieņēmis Komunistiskās partijas Centrālkomitejas ģenerālsekretāra amatu. Staļins bija Tautas komisārs, tas ir, Strādnieku un zemnieku kontroles ministrs.
Staļins mīlēja kontroli. Kontroli pār Sarkano armiju. Pār NKVD. Pār ideoloģiju. Pār mākslu un zinātni. Pār valsts robežām. Pār visiem cilvēkiem. Pār valdošo partiju. Pār tās Centrālkomiteju. Pār visām pasaules komunistiskajām partijām. Pār visu pasauli.
Un tā visas valsts kontroles iestādes vadītājs, biedrs Staļins, padarīja Mehlisu par savu ēnu. Mehliss it visā atbilda Staļina prasībām, tāpēc lidoja augstu. Un nenokrita. Mehliss nepieļāva nekādas kļūdas. Viņš visu mūžu palika tuvu Staļinam, nepieļaujot nevienu kļūdu.