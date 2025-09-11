Nevalstiskā organizācija "Ukrainas atbalsta biedrība" pieprasa pilnībā pārtraukt jebkādu tranzītu no Krievijas un Baltkrievijas caur Latviju. Vēstule izsūtīta valsts augstākajām amatpersonām, Saeimas frakcijām un plašsaziņas līdzekļiem.
Biedrība uzsver, ka šāda rīcība ir morāli nepieņemama un finansiāli nostiprina Krievijas un Baltkrievijas kara ekonomiku, kas apdraud Ukrainu, Eiropas, tostarp Latvijas un Baltijas, drošību. Organizācija kritizē Latvijas politiķus par "dubultmorāli" – no vienas puses, Latvija sevi pozicionē kā Ukrainas atbalstītāju, bet no otras – ar tranzītu un tirdzniecību dod ienākumus agresorvalstīm. Atklātajā vēstulē norādīts, ka Latvijas atbalsts Ukrainai trīs gadu laikā sasniedzis ap 938 miljoniem eiro, savukārt caur tirdzniecību un tranzītu Latvija ik gadu nodrošina Krievijai un Baltkrievijai vairāk nekā 840 miljonus eiro ienākumu. "Ukrainas atbalsta biedrība" izvirza piecas prasības, proti, pārtraukt jebkādu tranzītu no Krievijas un Baltkrievijas caur Latvijas ostām, dzelzceļu un autoceļiem, izbeigt importa un eksporta darījumus ar šīm valstīm, īpaši stratēģisko preču tirdzniecību. Tāpat biedrība pieprasa ieviest stingru kontroli pret slēptu tirdzniecību un reeksportu caur trešajām valstīm, izbeigt jebkādus komercpārvadājumus, tai skaitā regulāro pasažieru satiksmi, kā arī nekavējoties izstrādāt rīcības plānu ar konkrētiem termiņiem un informēt sabiedrību par tā īstenošanu.
Biedrība aicina Latviju apliecināt atbalstu Ukrainai ar konkrētu rīcību, ne tikai ar vārdiem, jo katrs miljons eiro, kas nonāk Krievijas un Baltkrievijas ekonomikā, kļūst par resursu karam un apdraud arī Latviju.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
