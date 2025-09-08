Viens no TV skatītāju iecienītākajiem un apspriestākajiem pašmāju realitātes šoviem “Slavenības. Bez filtra” atgriežas ar 13. sezonu, sniedzot ekskluzīvu iespēju ieskatīties sabiedrībā zināmu personu ikdienas aizkulisēs. Skatītāji varēs sekot līdzi gan labi iepazītu slavenību ikdienai, gan uzzināt daudz jauna arī par šova jaunpienācējiem – dejotāju Aleksandru Kurusovu un Latgales patrioti Margaritu Kolosovu!
Šova jaunajā sezonā ekscentriskajam Kambalu pārim, dzejniecei Magonei Liedeskalnai, kā arī skandalozajiem Gluzunoviem pievienosies ne tikai šarmantā dejotāja Aleksandra Kurusova un šerpā latgaļu dāma Margarita Kolosova, bet arī jaunā rubrikā slavenību drēbju skapjos un mājās ielūkosies stiliste Indra Salceviča, savukārt aktuālākajos notikumos ar viņiem tiksies aktieris Andris Bulis! Kādu stāstu aiz sevis slēpj slavenību iemīļotākie un unikālākie tērpi? Un kādi notikumi apvij pašmāju spožāko personību dzīves, nonākot sabiedrības uzmanības epicentrā?
Šokējošas pieredzes, iedvesmojoši stāsti un pārsteidzoši notikumi! Tas viss “Slavenības. Bez filtra” jaunākajā sezonā jau no 15. septembra kanālā STV Pirmā! – no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 19:20, kā arī visu diennakti izklaides, ziņu un video portālā 1188.lv!
Ieskaties, kas gaidāms šajā sezonā!
Aleksandra Kurusova meklēs savu laimi ceļā uz ģimenes dzīvi
Šis rudens dejotājai un uzņēmējai Aleksandrai Kurusovai atnesīs ne tikai jaunus izaicinājumus, bet arī apaļu jubileju! Skatītājiem būs iespēja ielūkoties vērienīgās 40. dzimšanas dienas svinībās kopā ar Aleksandras draugiem un ģimeni, kā arī dzīvot līdzi viņas ikdienas notikumiem. Lai gan šarmantās dejotājas dzīvē netrūkst spožuma, enerģijas un veiksmes, atklāsies, ka sirdī viņa joprojām meklē savu īsto laimi. Aleksandra atklāti runās par vientulību, atzīstot, ka viņas spēcīgā personība bieži vien biedē vīriešus. Vai viņai beidzot izdosies atrast savu otro pusīti un piepildīt sapni par ģimeni un bērniem?
Latgales patriote Margarita Kolosova atver savas dzīves un sirds durvis jaunam sākumam
Šova "Slavenības. Bez filtra" jaunākajai sezonai pievienojas viena no Latgales spilgtākajām personībām – Margarita Kolosova! Viņa savulaik ir piedalījusies arī citos raidījumos, sociāli aktīvi cīnoties par taisnību Latvijā un vienlaikus rūpējoties par savu kuplo ģimeni ar pieciem bērniem. Pēc 22 gadu ilgas laulības šķietami ideālā dzīve sabruka kā smilšu pils. Vīra aiziešana pie citas atstāja Margaritu vienu ar bērniem, liekot sākt dzīvi no baltas lapas. Viņa pārvācās, mainīja darbu un izgāja cauri smagam emocionālam periodam. Taču Margarita ir pierādījusi, ka viņu nevar salauzt! Šovā viņa atklās, kā spēja piecelties, atrast spēku un, neskatoties uz visu, atkal ticēt mīlestībai. Tagad viņas dzīvē ir ienācis prieks, kuru vairo mazdēliņa piedzimšana. Margarita ir gatava jaunām attiecībām un ar savu neizsīkstošo enerģiju cer atrast partneri, ar ko dalīties gan ikdienas priekos, gan strīdos.
Kambalas atklāj visu par jauna biznesa atvēršanu, atgriešanos lielajā sportā un tiesvedības drāmu
Olga Kambala beidzot ir atradusi drosmi īstenot desmit gadus lolotu sapni – atvērt savu Marokas kosmētikas veikalu. Tiesa, līdz veikala atvēršanai ir vēl daudz darba – noīrētajās telpās viņa kopā ar vīru Kasparu ķersies klāt remonta darbiem, lai jau rudens izskaņā vērtu durvis saviem klientiem! Viņa neslēpj, ka ir gatava arī pati strādāt pie kases. Kā viņai ar to veiksies? Kamēr Olgas fokusā ir veikals, Kaspars gatavojas jaunai nodaļai savā dzīvē – viņš atgriežas boksa ringā! Pēc rehabilitējošas atpūtas divu nedēļu garumā Kaspars ir pilnībā atjaunojis spēkus un atsācis intensīvi sportot, lai atkal stātos pretim jauniem izaicinājumiem. Tāpat skatītāji varēs sekot līdzi lielam notikumam Kaspara Kambalas dzīvē un uzzināt, kā noritēja gatavošanās process viņa dokumentālās filmas “Ceļā ir kaifs” pirmizrādei. Pāris ir apņēmies šosezon kopīgi apgūt arī deju prasmes, bet Olga iecerējusi iepriecināt vīru, iemācoties dejot ap stieni. Tāpat viņa atklāj, ka labprāt apprecētos ar Kasparu arī trešo reizi… Vai skatītāji būs liecinieki kāzām? Olga arī vairs neklusēs par bijušās treneres Irinas apsūdzībām un tiesvedību par parādu – ziņu, kas pāršalca medijus vēl šajā vasarā.
Magone Liedeskalna starp pagātnes rēgiem, lauku nedienām un cerībām par īsto un vienīgo
Kamēr vasaru daudzi baudīja atpūšoties, Magonei tā pagājusi smagā darbā, cenšoties tikt galā ar nedienām saimniecībā – pagraba plūdi draud pārvērsties kārtīgā baseinā, krāsns brūk un jūk, bet dārzā izaudzētā raža gaida novākšanu. Pārņemta ar steidzamiem darbiem, Magone saprot, ka ir laiks ķerties vērsim pie ragiem un atrast ne tikai mīlestību, bet arī stipras vīrieša rokas, lai pati varētu beidzot kļūt sievišķīgāka un bezrūpīgāka. Viņa nāk klajā ar unikālu risinājumu – mīlas un darba nometni vīriešiem, kuri vēlas gan palīdzēt, gan iekarot viņas sirdi! Taču cerības nav zaudējis arī viņas senais kavalieris Andris Rudzītis, kurš seko katram viņas solim. Bez šī visa dzejnieces pakausī joprojām elpo arī pagātnes problēmas – bijušais vīrs Žanis zaudējis darbu, nespējot samaksāt alimentus bērnu uzturēšanai, bet Raimonda tētis Ventis Vītols kopš pavasara ceļojuma dusmu uzplūdiem it nemaz nav ieguvis sirdsmieru, turpinot kara taku un neļaujot Magonei par sevi aizmirst. Neskatoties uz grūtībām, Magone ir pilna radošuma un enerģijas. Gada izskaņā viņa plāno pārsteigt visus ar vēl nebijušu publisku pasākumu, kas vēl tiek glabāts noslēpumā!
Gluzunovu atklātais stāsts par ģimenes traģēdiju un spēku atkal piecelties
Gatavojies šokējošam stāstam, kurā rožu ziedi mijas ar sāpīgiem dzeloņiem – Gluzunovi atklās, kādi neticami smeldzīgi un arī skaisti mirkļi viņus ir pavadījuši pēdējo mēnešu laikā. Elīna ir ne tikai veiksmīgi pārcēlusies uz jaunu skaistumkopšanas kabinetu, bet jau nopietni plāno piedalīties starptautiskā konkursā. Arī Artjoms nav sēdējis rokas klēpī salicis – viņš beidzot ir ķēries klāt savas laulības šķiršanai ar taizemieti. Bet tas nav viss! Pāris ir gatavs spert nākamo soli – viņi nopietni apsver precības, un ir pavisam liela iespēja, ka kāzu zvani skanēs jau šoruden! Tomēr šajā vasarā ne viss Gluzunovu ģimenē ir bijis tik rožaini… Elīna un Artjoms ir gatavi runāt par notikušo traģēdiju un atklāt, kā viņi spējuši pārdzīvot šo smago brīdi.
Pērļu medības ar Indru Salceviču – ielūkojies slavenību drēbju skapjos un uzzini, kādus noslēpumus un nedzirdētus stāstus tie glabā
Šajā sezonā šovā "Slavenības. Bez filtra" skatītājus priecēs jauna rubrika! Stiliste Indra Salceviča dosies ciemos pie sabiedrībā zināmām personām, lai atklātu stāstus, kas slēpjas aiz viņu unikālākajiem un iecienītākajiem tērpiem – īstenām pērlēm, kuras redzamas gan uz skatuves, gan viņu ikdienā. Ar saviem stāstiem un piedzīvojumiem dalīsies rokeris Frīdis kopā ar savu jauno taizemiešu dāmu, mūziķe Elīna Fūrmane jeb DJ Ella, kā arī TV un radio personība Baiba Sipeniece-Gavare, kura savā pērļu skapī skatītājus ielaidīs pirmo reizi, atminoties līdz šim pat nedaudz aizmirstus stāstus. Baibas mājās ir ne viena vien elpu aizraujoša un apbrīnas vērta kolekcija – vēdeklīši no visām pasaules malām, kā arī izmeklētas gleznas. Tāpat sarunā ar Indru viņa atklās amizantu stāstu par to, kā, vadot pasākumu, viesi mēģinājuši atpirkt viņas rotas, solot pasakainu bagātību!
Seko līdzi dalībnieku privātās dzīves līkločiem jau no 15. septembra! No pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 19:20 kanālā STV Pirmā! vai visu diennakti izklaides, ziņu un video portālā 1188.lv!
