Latvijas un Lietuvas basketbola izlašu garais un principiālais attiecību stāsts sestdien tiks papildināts ar īpaši spilgtu lappusi – Eiropas čempionātā Rīgā kaimiņi duelēsies par vietu ceturtdaļfinālā.
Pirmo reizi pirms tik nozīmīga mača pret leišiem esam favorītu lomā. Spēles sākums plkst. 18.30.
Latvijas rezervisti pret Saboni
Uz Lietuvas basketbolu allaž esam skatījušies ar skaudību – klubu līmenī pavisam noteikti, arī valstsvienību kontekstā leiši var par mums pasmīnēt, norādot uz trofeju plauktu, kurā no otrās neatkarības laika stāv trīs olimpiskās bronzas, pasaules čempionāta bronza, pilns Eiropas medaļu komplekts. Latvijai ir divi Eiropas un viens pasaules čempionāta ceturtdaļfināls.
Savāda bija mūsu pirmā tikšanās oficiālā mačā pēc brīvības atgūšanas 1993. gadā Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Vēl vasarā spēlējuši finālturnīrā, novembrī jauno ciklu mūsējie sāka ar zaudējumu Slovēnijai un Igaunijai, kam sekoja rezerves sastāva došanās uz Kauņu un – 65:108. "Toreiz bija populāri braukt uz ASV spēlēt pret studentu komandām. "Brocēni" un "Bonus" saņēma piedāvājumus doties tieši izlases spēļu laikā. Es biju "Bonusā", treneris Pēteris Višņēvics ilgi šaubījās – piekrist vai ne, bet "broči" bija pateikuši, ka brauks, un mēs arī aizbraucām. Tādējādi uz Lietuvu pārstāvēt izlasi devās ne tas labākais sastāvs, bet Lietuvai bija līderi ar Arvīdu Saboni priekšgalā. Mēs atlases ciklu neuzsākām ar nolemtības sajūtu, bet laikam brauciens uz ASV bija svarīgāks par visu pārējo. Man tas bija pirmais vai otrais gads, kad devos šādā turnejā, mēs jau toreiz neko īsti nebijām redzējuši, tāpēc uztvērām to ar uhh un ahh," "Latvijas Avīzei" atminējās Latvijas izlases rekordists aizvadīto spēļu skaita ziņā Uvis Helmanis. "Arī 90. gados mums nebija bijības un nolemtības pret lietuviešiem, bet viņi lielajos turnīros spēlēja veiksmīgi, tas vairoja pārliecību. Kā es saku, Lietuvā ir divas reliģijas – katoļticība un basketbols."
Pēc gada lietuviešus uzņēmām Daugavas sporta namā, piekāpjoties ar 91:94. Tajā kvalifikācijas ciklā latvieši zaudēja visos mačos.
Nākamā oficiālā tikšanās ar Lietuvu bija 2001. gadā Eiropas čempionātā Turcijā, šai spēlei iekļūstot Latvijas basketbola zelta fondā. Ar Kasparu Kambalu zem groza un tālmetienu krusu mūsējie apklusināja leišus – 94:76. Šīs spēles likme bija ceturtdaļfināls.
Pēc diviem gadiem Eiropas čempionātā Zviedrijā lietuvieši atriebās ar veiksmīgu uzvaru atklāšanas mačā (91:92) un turpinājumā aizspēlējās līdz pat zelta medaļām.
Pirms desmit gadiem Eiropas čempionātā Rīgā grupu turnīrā Lietuva apspēlēja Latviju ar 68:49. Interesanti – lai gan iesakņojies uzskats, ka Ainara Bagatska vadībā Latvija aizsardzībā nemācēja spēlēt, vienīgā spēle tajā čempionātā, kad ielaidām vairāk par 80 punktiem, bija astotdaļfinālā pret Franciju (70:84). Arī divus gadus pirms tam francūži vienīgie pārsniedza šo robežu. Pagaidām pēdējais ieraksts savstarpējo oficiālo spēļu vēsturē ir no aizpērnā gada Pasaules kausa, kur piekto vietu mums gribējās vairāk – 98:63.
Kurtinaitis un izlase. Vai tas iet kopā?
Vairāk nekā 20 gadu ilgajā basketbola trenera karjerā pērn pirmo reizi pie Lietuvas izlases stūres stājās Rims Kurtinaitis. Skarbs, prasīgs, despotisks. Un šobrīd, 65 gadu vecumā, jāskatās godīgi – karjeras norietā, ikdienā strādājot Azerbaidžānas čempionātā. Patiešām negaidīts kaimiņu lēmums, kura dēļ izlasē šovasar neredzam jauno zvaigzni Matu Buzeli. Nav arī Domanta Saboņa. Par spīti Kurtinaiša asistenta Toma Pačesa kritikai, ir uzticamais kareivis Jons Valančūns – izlasē katru vasaru un šajā Eiropas čempionātā Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) spēlējošais centrs izcēlies ar vidēji 15,4 punktiem spēlē. Desmit punkti mačā enerģiskajam spēka uzbrucējam Ažuolam Tubelim. Turnīra ceturtajā spēlē Lietuva zaudēja savu līderi Roku Jokubaiti, piektajā – pamatīgi potīti sagrieza cits aizsargs Margiris Normants, un pēdējo maču izlaida arī Tads Sedekerskis. Galvenais saspēles vadītājs tagad ir Arns Velička, kurš iepriekšējā sezonā solīdi spēlēja Vācijā, bet nākamajā būs Riharda Lomaža komandas biedrs Klaipēdas "Neptūnas". Tamperes grupā Lietuva bija otrā ar bilanci 4-1. Svarīgākajā spēlē tika pieveikta Somija, labi ierobežojot Lauri Markanenu.
Ar Jokubaiti ierindā abu komandu izredzes sasniegt ceturtdaļfinālu būtu līdzīgas, bet šobrīd vairāk trumpju ir Latvijai. "Latvija pret Lietuvu ir favorīte," piekrīt Uvis Helmanis.
"Pirmkārt, spēlējam mājās, otrkārt – no spēles uz spēli mēs esam kļuvuši saturīgāki, uzlabojusies sapratne, tāpat Jokubaiša trauma, Normants uz jautājuma zīmes. Arī mēs neesam par simts procentiem veseli, bet tomēr situācija ir labāka.
Atslēgas faktors – ko darīsim ar Valančūnu aizsardzībā, vai atstāsim individuāli vai mēģināsim divatā iet virsū, otrs – kā spēlēsim pret "pikenrola" sadarbībām, īpaši pret Valančūnu, jo tas mums sagādāja problēmas. Tāpat atlēkušās bumbas. Ja atradīsim savu ritmu uzbrukumā un bumba kustēsies ātrāk nekā pārbaudes spēlēs, metienu procents būs augsts, tad būs labi. Domāju, ka esam spēcīgāki."
Lietuvai labāka statistika
Pēc grupu turnīra gandrīz visos statistikas rādītājos Lietuva ir priekšā Latvijai. Vienīgais – mūsējie krietni labāk uzbrukuši no distances – 34,8 procenti, kamēr kaimiņiem – 26. Tāpat Latvijai ievērojams pārsvars soda metienos, šajā rādītājā esam otrie turnīrā (83). Savukārt Lietuva ir pirmā atlēkušajās bumbās, kur Latvija – tikai 19. vietā. Ievērojama atšķirība mums par sliktu ir pārķertajās bumbās.
Individuāli izceļami Valančūna 66 procenti metienos no spēles – otrais visā čempionātā. Kristaps Porziņģis ir piektais bloķētajos metienos (1,6), septītais soda metienos (87,9) un pieļāvis visvairāk kļūdu (4). Rihards Lomažs ir devītais rezultatīvajās piespēlēs (5,6).
No Šmita mutes Dieva ausī
- Kristaps Porziņģis: "No spēles uz spēli pielikām sniegumā, esam uzķēruši labu ritmu komandas ķīmijas ziņā, jāturpina tādā pašā garā. Man karjerā nekad nav bijušas tik daudz kļūdas vairāku spēļu nogrieznī, domāju, ka tas uzlabosies, arī metienu precizitāte. Mūsu komanda jebkurā spēlē var samest, uzskriet. Rihards Lomažs ir nekaunīgs un nebaidās, tas ir ļoti labi. Žēl, ka izkritis Andrejs Gražulis, viņš ir ass kā Šveices armijas nazis. Taču vietā nāk citi spēlētāji. Rolands Šmits Latviju uzskata par favorītiem? Es tam nepiekristu, bet ļoti labi, ka viņam ir tāds noskaņojums, tas ir svarīgi, lai tēmētu augstu. No viņa mutes Dieva ausī."
Ekspertu balss
- Valdis Valters ("Sportland Latvija)": "Lietuvai zaudējums pret Latviju būs traģēdija, Kurtinaiti nonesīs. Latvijas skatītājs arī nepiedos. Kurtinaiša stils ir uzdzīt formu, bet čaļi sēžas, knapi zviedrus uzvarēja. Lietuva iet uz leju, Latvija – uz augšu. Esam noķēruši spēli, redzu cerību uzvarēt."
- Salvis Mētra ("Sportacentrs.com"): "Ja komandā ir metēji, tad jāmet. Jau pārbaudes spēlē pret Lietuvu varēja just, ka abas komandas gribēja uzvarēt, noslēpumu nebūs. Lietuvai būtu vairāk jābaidās nekā mums. Jāparāda labākais basketbols, ir laiks Latvijai uzvarēt."
