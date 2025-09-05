Trešdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā spriests par zāļu cenu reformas ietekmi uz pacientiem. Veselības ministrijas apkopotie dati liecina, ka lielākajai daļai cilvēku izdevumi par recepšu medikamentiem pēc jaunā modeļa ieviešanas ir samazinājušies, vēsta 360TV Ziņas.
Ministrijas pārstāvji norādīja, ka pirmajā ceturksnī cenas kritušās vairāk nekā trim tūkstošiem medikamentu. Vairāk nekā 70% pacientu izdevumi samazinājušies vidēji par 13 eiro mēnesī. Tajā pašā laikā atzīts, ka lētākajām zālēm līdz pieciem eiro cena pieaugusi, jo aptiekās par katru recepti jāmaksā 75 centi.
Farmācijas departamenta vadītāja skaidroja, ka tiek vērtēti risinājumi, kā mazināt izdevumus pacientiem ar lielu recepšu skaitu, kā arī iespēja noteikt atbrīvojumus noteiktām iedzīvotāju grupām, piemēram, cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti.
Farmaceitiskās aprūpes asociācijas pārstāvji norādīja, ka jaunā maksa radījusi papildu administratīvo slogu aptiekām. Grāmatvedības sistēmas nācies pārveidot, un darbs pie tā turpinās sadarbībā ar Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu.
Diskusijā izskanēja arī viedoklis, ka Latvijā ir pārāk daudz aptieku, kas var ietekmēt cenu veidošanos, un būtu jāapsver valsts aptieku tīkla atjaunošana. Taču komisija nolēma pagaidām reformā neiejaukties. Deputāti uzdeva aptieku nozarei līdz gada beigām veikt pacientu apmierinātības aptauju, lai pēc tam izvērtētu, vai nepieciešami papildu uzlabojumi.
