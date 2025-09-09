ASV prezidents Donalds Tramps parakstījis rīkojumu, ar kuru Savienoto Valstu Aizsardzības ministrija pārdēvēta par Kara ministriju, norādot, ka šāds nosaukums ir "atbilstošs", ņemot vērā situāciju pasaulē.
Ministrijas nosaukuma oficiāla maiņa tomēr atbilstoši likumam ir jāapstiprina Savienoto Valstu Kongresam, tāpēc nosaukums "Kara ministrija" uzskatāms par Aizsardzības ministrijas "sekundāro" nosaukumu. Pentagona tīmekļa vietnē nosaukums tomēr jau ir nomainīts. Rīkojums arī ļauj šo otru nosaukumu izmantot oficiālajā sarakstē, publiskajos paziņojumos un citviet. Tramps aizsardzības ministru Pītu Hegsetu arī sācis dēvēt par "kara ministru".
Hegsets rīkojuma parakstīšanas ceremonijā uzsvēra, ka ASV tagad "dosies uzbrukumā, ne tikai aizstāvēsies". ASV pirmā prezidenta Džordža Vašingtona laikā 1789. gadā izveidotā Kara ministrija, kas atbildēja par Savienoto Valstu armiju jeb sauszemes spēkiem, pēc Otrā pasaules kara beigām piedzīvoja vairākas reformas, kuru rezultātā 1949. gadā tika izveidota Aizsardzības ministrija, kurā līdzās armijai tika iekļauti arī jūras spēki un gaisa spēki. Ministrs Hegsets ir žēlojies, ka kopš nosaukuma maiņas 1949. gadā ASV "nav uzvarējušas nevienā lielā karā".
