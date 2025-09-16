Londonā sestdien notika vērienīga imigrācijas pretinieku protesta akcija, kurā piedalījušies vairāk nekā 100 000 dalībnieku.
Lai arī demonstrācija lielākoties noritēja mierīgi, neliela daļa protestētāju iesaistījās sadursmēs ar policiju. Vienlaikus ar imigrācijas pretiniekiem krietni mazāku protesta akciju rīkoja arī viņu oponenti, kuri sestdien Apvienotās Karalistes galvaspilsētā "protestēja pret rasismu".
Pārāk daudz demonstrantu
Imigrācijas pretinieku demonstrācijas "Unite the Kingdom" ("Apvienosim Karalisti") dalībnieki sestdien pulcējās uz mītiņu Vaitholā, kur atrodas britu parlaments un valdība. Tiek lēsts, ka kopā šajā protesta akcijā piedalījušies 110 000 līdz 150 000 cilvēku. Tas bija krietni vairāk, nekā tika prognozēts, un daudzi gribētāji nemaz netika uz akcijas galvenās norises vietu. Daļa protestētāju esot mēģinājuši izlauzties cauri policijas norobežojumam uz teritorijām, kuras bija atvēlētas pretējās nometnes "Stand Up To Racism" ("Iestāsimies pret rasismu") mītiņam, kurā piedalījās aptuveni 5000 cilvēku. Kārtības nodrošināšanai Londonas centrā bija izvietoti aptuveni 1600 policistu. Neliela daļa imigrācijas pretinieku demonstrācijas gaitā kļuva vardarbīgi, ar fizisku spēku vēršoties pret policistiem. Kopumā sadursmēs ievainoti 26 policisti, tostarp četri ir guvuši nopietnas traumas, 24 protestētāji ir aizturēti.
"Nav šaubu, ka daudzi ieradās, lai izmantotu savas likumā paredzētās tiesības protestēt, bet daudzi ieradās ar nolūku iesaistīties vardarbībā,"
paziņoja Londonas Metropoles policijas priekšnieka vietnieks Mets Tvists. Varasiestādes arī solījušas meklēt vēl nenotvertos vardarbīgos protestētājus.
"Cilvēkiem ir tiesības uz mierīgu protestu," vēlāk paziņoja britu premjerministrs Kīrs Stārmers. "Bet mēs necietīsim uzbrukumus policistiem, kuri dara savu darbu, vai cilvēku iebiedēšanu mūsu ielās viņu izcelsmes vai ādas krāsas dēļ," sacīja premjers un piebilda, ka britu nācija ir veidota uz "iecietības, daudzveidības un cieņas" pamatiem. "Mūsu karogs reprezentē mūsu daudzveidīgo valsti, un mēs nekad neatdosim to tiem, kas to izmanto kā vardarbības, baiļu un šķelšanās simbolu," uzsvēra Stārmers.
Masks pret britu valdību
Imigrācijas pretinieku demonstrācijā, kas tika pieteikta kā "vārda brīvības svētki", lielā skaitā bija redzami Apvienotās Karalistes un Anglijas karogi. Sanākušie protestētāji pauda vēlēšanos "atgūt savu valsti" un plakātos pieprasīja "apturēt laivas" un "sūtīt viņus prom". Demonstrāciju "Unite the Kingdom" organizēja labējais aktīvists Tomijs Robinsons, kura īstais vārds ir Stīvens Jakslijs-Lenons. Viņš šādu demonstrāciju izplānoja jau pagājušā gada oktobrī, bet tolaik to nevarēja apmeklēt, jo nonāca ieslodzījumā par tiesas sprieduma ignorēšanu lietā, kurā viņam bija aizliegts nomelnot kādu sīriešu patvēruma meklētāju. Robinsons arī iepriekš bijis ieslodzīts, sodu izciešot par uzbrukumu un krāpšanu. Viņš demonstrācijā apgalvoja, ka Apvienotās Karalistes tiesas nelegālo imigrantu tiesības liekot augstāk par "vietējo kopienu" tiesībām. Ar to viņš domāja apelāciju tiesas augusta beigās pieņemto lēmumu ļaut britu valdībai Londonas piepilsētā Epingā viesnīcā "The Bell Hotel" izmitināt patvēruma meklētājus. "Britānija beidzot ir pamodusies. Mēs bijām gaidījuši gadu desmitus," paziņoja Robinsons. Demonstrācijas dalībniekus sestdien attālināti uzrunāja miljardieris Īlons Masks, kura izteikumi satraukuši britu politiķus. Videouzrunā Masks brīdināja par "nekontrolētu masu migrāciju", kā arī prognozēja, ka drīzumā Apvienotajā Karalistē tiks "mainīta valdība". "Jāatlaiž parlaments un jārīko jaunas vēlēšanas," paziņoja miljardieris.
Masks jau iepriekš ir aktīvi komentējis Apvienotajā Karalistē notiekošos protestus, paužot uzskatu, ka britus sagaida "pilsoņu karš".
Parlamenta vēlēšanas Apvienotajā Karalistē notika pērn, un nākamās ir gaidāmas 2029. gadā. Valdošās Leiboristu partijas reitings tomēr ir samazinājies, bet par populārāko politisko spēku aptaujās ir izvirzījusies Naidžela Farāža vadītā partija "Reformēt Apvienoto Karalisti".
Migranti viesnīcās
Apvienotajā Karalistē pēdējā laikā regulāri notiek protesti pret imigrāciju, tostarp pie viesnīcām, kur izmitināti patvēruma meklētāji. Dažas protesta akcijas pavadījusi vardarbība. Protesti izcēlās pēc tam, kad kāds etiopiešu patvēruma meklētājs, kurš uzturējās "The Bell Hotel", Epingā bija seksuāli uzmācies kādai 14 gadus vecai meitenei. "The Bell Hotel" jau kopš 2020. gada tiek izmitināti patvēruma meklētāji, kuri Apvienotajā Karalistē ieradušies ar laivām pāri Lamanšam. Visā valsts teritorijā aptuveni 210 viesnīcās pašlaik izmitināti apmēram 32 000 patvēruma meklētāju, vēsta BBC.
Lai arī tā dēvēto laivu migrantu ierašanās tiek aktīvi apspriesta britu sabiedrībā un politiskajās aprindās, šī migrantu kategorija tomēr veido diezgan nelielu daļu no visiem nesenajiem ieceļotājiem. Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas dati liecina, ka 12 mēnešos līdz šā gada jūnijam valstī ar laivām ieradušies 43 000 migrantu. Šajā pašā laikā ieceļojuši 436 000 cilvēku ar studējošo un viņu apgādājamo vīzām. Tie bijuši 47% no visiem ieceļotājiem. Mazākas grupas bijuši migranti ar darba vīzu, kā arī viņu apgādājamie.
