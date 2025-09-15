Nils Slakteris — Pasaules čempions Formulā 4!

Itālijas pilsēta Viverone no 12. līdz 14. septembrim kļuva par īstu ātruma un adrenalīna epicentru – jau 11. reizi Viverones ezerā norisinājās pasaules čempionāta noslēdzošie posmi Formulā 4 ātrumlaivās.
Latvija šajās sacensībās pārrakstīja vēsturi – Nils Slakteris tandēmā ar radio vīru Mārtiņu Bergholcu izcīnīja Pasaules čempiona titulu F4 klasē!
Pēc sekmīgi aizvadītiem posmiem Monsā, Beļģijā Slakteris kopvērtējumā ieņēma līdera pozīciju. Uz Itāliju pilots devās ar lielu atbildību un pamatīgu sportisko spriedzi – tikai trīs punkti šķīra viņu no sīvākā konkurenta, francūža Jean Babtiste Thomas.
Pirmajā sacensību dienā kvalifikācijā Nils izcīnīja 3. starta pozīciju un pēc dramatiska brauciena finišēja 2. vietā, ļaujot konkurentam no Francijas gūt savu pirmo uzvaru Formulā 4, taču latvietis apliecināja sportisku cieņu, būdams pirmais, kurš apsveica pretinieku ar panākumu, pienesot viņam finiša karogu.
Izšķirošā cīņa norisinājās otrajā dienā, svētdien, 14. septembrī. Kvalifikācijā Slakteris uzrādīja ātrāko apļa laiku, taču pēc žūrijas lēmuma viņam nācās startēt no 7. pozīcijas. Šajā brīdī parādījās īsta čempiona raksturs – Nils saglabāja vēsu prātu, parādīja izcilu meistarību un apdzina galveno konkurentu, izcīnot 4. vietu, kas punktu summā bija pietiekami, lai kļūtu par pasaules čempionu.
Sezonas kopvērtējumā Nils Slakteris ierakstījis savu vārdu vēsturē kā 2025. gada Formulas 4 pasaules čempions, apliecinot gan sportisko meistarību, gan mentālo noturību. Nils Slakteris ir atkārtojis Mārtiņa Moroza sasniegumus, kad 2011. gadā latvietis kļuva par Pasaules čempionu šajā kategorijā un pēc 14 gadiem, Pasaules čempiona kauss atkal tiek atvests uz Latviju.
