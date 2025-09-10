Tieši pirms 65 gadiem Romas olimpiskajās spēlēs 10. septembrī tika piedzīvots viens no neticamākajiem stāstiem vieglatlētikas vēsturē.

Todien plašākai publikai galīgi nezināmais etiopiešu puisis, vārdā Abebe Bikila, triumfēja maratona skrējienā ar jaunu pasaules rekordu. Teiksiet, kas tur tāds, afrikāņi taču ir dzimuši gargabalnieki, kenijieši, etiopieši un citu tā reģiona valstu skrējēji allaž ir modes noteicēji garajos gabalos. Taisnība, taču ir viens knifiņš, kas Bikilu padara īpašu joprojām – Romā viņš uzvarēja, skrienot basām kājām! Ja kas tāds notiktu Romas impērijas ziedu laikos, tad pie Kolizeja par to neviens nebrīnītos, taču 1960. gadā Bikilas iespētais bija kas neredzēts un nedzirdēts. Galu galā jau tolaik pilnā sparā notika cīņa starp divu vāciešu un reizē brāļu Ādolfa un Rūdolfa Drasleru dibinātām sporta apavu ražošanas kompānijām – "Adidas" un "Puma". Bet par visu pēc kārtas, jo Abebes Bikilas dzīvesstāsts reizē ir gan spožs, gan arī traģisks, vismaz tā beigu posms.

No lauka hokeja līdz maratonam

Bikila piedzima 1932. gada 7. augustā, un tā ir tikai sakritība, ka tieši todien tika noskaidrots Losandželosas olimpisko spēļu čempions maratona 42,195 km distancē, par kuru kļuva argentīnietis Huans Karloss Zabala. Bikilam patiesībā vispār nevajadzēja kļūt par skrējēju, jo viņš dienēja Etiopijas imperatora Hailes Selasī 5. kājnieku gvardes pulkā

