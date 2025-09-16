Konkurences padome sāk vērtēt iespējamu neatļautu pārvadātāju vienošanos

Konkurences padome (KP) šobrīd izvērtē Autotransporta direkcijas (ATD) iesniegumu, kurā vērsta uzmanība uz iespējamu aizliegtu vienošanos starp pārvadātājiem un to kolektīvā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp, rīkojot kopēju protesta akciju, pavēstīja KP.
ATD iesniegumu KP saņēmusi 12. septembrī. KP šobrīd vērtē iesniegumā sniegto informāciju un lems par tālākās rīcības nepieciešamību.
Papildus pirmdien, 15. septembrī, KP nosūtīja vēstuli pārvadātājiem, informējot un atgādinot, ka atbilstoši Konkurences likuma prasībām ir aizliegts savstarpēji apmainīties ar komerciāli sensitīvu informāciju, piemēram, informāciju par cenām, apjomiem, tirgus daļām, nākotnes stratēģijām un tamlīdzīgu, vai vienoties par koordinētu rīcību tirgū.
Vienlaikus KP skaidro, ka pārvadātājiem, tostarp ar asociācijas starpniecību, nav liegts paust viedokli par nozarei kopīgām problēmām vai vērsties ar sūdzību valsts institūcijās.
Jau ziņots, ka pasažieru pārvadātāju protesta akcijas "Viena stunda bez sabiedriskā transporta" laikā otrdien kopumā tika ietekmēti aptuveni 165 reģionālo autobusu reisi un līdz 5000 pasažieru, aģentūrai LETA sacīja ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš.
Informācija par ietekmētajiem reisiem vēl tiek apkopota. Pašreizējās aplēses liecina, ka tie ir 165 reisi, bet līdz dienas beigām var tikt ietekmēts vēl kāds reiss.
Pārvadātāju apkoptā informācija liecina, ka kopumā tika atcelts 51 reiss un ar kavējumu izpildīti 112 reisi. Pārvadātāji norādīja, ka akcija kopumā noritējusi mierīgi, kā arī pasažieri ir bijuši atsaucīgi un saprotoši. Savukārt atsevišķos neatliekamos gadījumos tika organizēta pasažieru nogādāšana pasažiera izvēlētajā galamērķī, izmantojot citas alternatīvas iespējas.
Patlaban pie pārvadātājiem nav vērsies neviens pasažieris, kurš lūgtu atlīdzināt zaudējumus.
Protesta akcijā piedalījās visi pasažieru pārvadātāji, kas sākotnēji tika plānoti. Tie bija deviņi no Latvijā esošajiem 11 pasažieru pārvadātājiem, kas veic arī reģionālo autobusu maršrutu reisus. Akcijā nepiedalījās AS "CATA", kas, pamatojoties uz finansiāli izdevīgiem īstermiņa tiešā piešķīruma līgumiem, izpilda pārvadājumus lotē "Cēsis" un "Sigulda, Limbaži", un SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", kuras zaudējumus, iespējams, nosedz indeksācija no 2025. gada 1. augusta, norādīja pārvadātāji.
Pārvadātāji ar izpratni raugās uz ATD centieniem nodrošināt pilnīgu līgumu izpildi, tomēr pārvadātāji aicina ATD resursus un enerģiju neizmantot akcijas "nopelšanai" un uzraudzībai, bet novirzīt sabiedriskā transporta nozares krīzes situācijas risināšanai. Lai nodrošinātu sabiedrībai pieejamu, drošu un nepārtrauktu sabiedrisko transportu, nepieciešama ne tikai līgumu formāla uzraudzība, bet arī steidzama un mērķtiecīga rīcība, uzsver pārvadātāji.