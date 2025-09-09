Mūsu valsts aizsardzība atkal ir kļuvusi stiprāka. Vairāk nekā 450 jaunu karavīru, kas ir jau trešā valsts aizsardzības dienesta iesaukuma daļa, pie Brīvības pieminekļa nodeva karavīra zvērestu, apliecinot gatavību aizsargāt Latvijas valsti un tās neatkarību, vēsta 360TV Ziņas.
Jaunieši savu dienesta gaitu Ādažos sāka pirms pusotra mēneša, apgūstot militārās pamatapmācības pirmo līmeni. Kā norāda Nacionālo bruņoto spēku kapteinis Aivars Brezinskis, vislielākās grūtības jaunajiem karavīriem sagādāja disciplīna un agrie rīti, taču motivācija ir ļoti augsta. Fiziskās sagatavotības līmenis ir ievērojami audzis.
Andris, viens no jaunajiem karavīriem, dalās iespaidos: "Ir gan ļoti interesanti, gan tajā pašā laikā ir diezgan grūti. Bet kopumā es teiktu, ir ļoti labi - ļoti labs ēdiens, jauni draugi. Ir interesanti, katra diena atšķiras."
Krists tikmēr atzīst, ka sākumā bijis grūti, jo fiziskās prasmes nebija tās labākās, taču tagad viņš jūtas gatavs turpināt, bet Līva uzsver, ka lielākās grūtības sagādāja smagā soma, taču dienests ir bijis ļoti interesants.
Zvēresta nodošanu klātienē vēroja daudzi karavīru tuvinieki. Viņi ir gandarīti un lepojas ar savu bērnu izaugsmi.
Inese, kāda karavīra māte, stāsta, ka viņas bērns ir kļuvis prātīgāks un disciplinētāks: "Pilnīgi cits bērns, liekas, ir atnācis."
Tajā pat laikā Inese neslēpj satraukumu: "Tas ir uztraukums arī par to, cik mūsu valsts var būt apdraudēta. Tas nozīmē visas sekas, kas izriet no tā, ka dēls ir armijā."
