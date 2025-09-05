Eiropas Komisija (EK) piektdien noteica interneta tehnoloģiju uzņēmumam "Google" 2,95 miljardu eiro naudas sodu par Eiropas Savienības (ES) konkurences noteikumu pārkāpumiem, dodot priekšroku saviem digitālās reklāmas pakalpojumiem.
""Google" ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli reklāmas tehnoloģiju jomā, kaitējot izdevējiem, reklāmdevējiem un patērētājiem. Saskaņā ar ES pretmonopola noteikumiem šāda rīcība ir nelikumīga," paziņojot par naudas sodu, uzsvēra ES konkurences komisāre Teresa Ribera.
EK arī lika "Google" izbeigt šo praksi, kas turpinājusies kopš 2014. gada, un veikt pasākumus, lai apturētu interešu konfliktus reklāmas tehnoloģiju piegādes ķēdē.
"Google", kas lielāko daļu ieņēmumu gūst no reklāmām, paziņoja, ka uzskata EK lēmumu par nepareizu un to pārsūdzēs.
"Tas nosaka nepamatotu naudas sodu un pieprasa izmaiņas, kas kaitēs tūkstošiem Eiropas uzņēmumu, apgrūtinot ienākumu gūšanu," norādīja "Google" regulatīvo lietu vadītāja Lī Anna Malholenda.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu