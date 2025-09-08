Astoņas naftas ieguvējvalstu alianses OPEC+ dalībnieces svētdien paziņoja, ka ir vienojušās turpināt palielināt naftas ieguvi.
Alžīrijas, Apvienoto Arābu Emirātu, Irākas, Kazahstānas, Krievijas, Kuveitas, Omānas un Saūda Arābijas par naftas ieguvi atbildīgie ministri tiešsaistes sanāksmē nolēma no nākamā mēneša palielināt ieguvi par 137 000 barelu dienā.
Šīs valstis, kas kopā pazīstamas kā V8, pēdējos mēnešos jau palielinājušas ieguvi par kopumā 2,2 miljoniem barelu dienā.
Naftas cenas pašlaik svārstās ap 65-70 ASV dolāriem barelā, un šogad tās ir nokritušas par 12%, jo ieguvējvalstis ārpus OPEC+ palielina piedāvājumu un tarifi ierobežo pieprasījumu.