Efektīvākās sankcijas Krievijai ir triecieni Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, termināliem un naftas bāzēm, svētdien vakara videouzrunā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Šodien vēlos īpaši pateikties visiem mūsu karavīriem, kas Krievijai nodara patiešām būtiskus zaudējumus. Zaudējumus frontē. Zaudējumus pierobežā. Zaudējumus pašas Krievijas teritorijā ar mūsu tālās darbības triecieniem," sacīja prezidents.
"Visefektīvākās sankcijas - sankcijas, kas iedarbojas visātrāk, - ir uguns Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcās, viņu termināļos, naftas bāzēs," uzsvēra Zelenskis.
"Ievērojami esam ierobežojuši Krievijas naftas rūpniecību - un tas būtiski ierobežo karu," sacīja Zelenskis.
Ukrainas bezpilota lidaparāti svētdien veica triecienu vienai no Krievijas lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām - Kirišu naftas pārstrādes rūpnīcai Ļeņingradas apgabalā.
Krievija paziņo par hiperskaņas raķetes "Cirkon" izmēģinājumu "Zapad 2025" ietvaros
Krievija svētdien paziņojusi, ka militāro mācību "Zapad 2025" ietvaros izmēģinājusi vadāmo hiperskaņas raķeti "Cirkon".
Krievijas Aizsardzības ministrija publicēja attēlus, kuros redzams, kā raķete tiek izšauta no fregates "Admiral Golovko", un apgalvoja, kā tā precīzi trāpījusi mērķim Barenca jūrā.
Maskava apgalvo, ka "Cirkon" ir viens no Krievijas modernākajiem ieročiem. Šo raķešu ātrums deviņas reizes pārsniedzot skaņas ātrumu un to darbības rādiuss pārsniedzot 1000 kilometrus.
Jau ziņots, ka piektdien sākās Krievijas un Baltkrievijas apvienoto stratēģiska līmeņa militāro mācību "Zapad 2025" aktīvā fāze, kuras norise ir paredzēta līdz 16. septembrim galvenokārt Baltkrievijas teritorijā.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
