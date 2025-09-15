Rīgas pilsētas tiesa kādam patēvam par bērnu pēršanu piemērojusi probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.
Apsūdzētais vardarbīgi izturējies pret trim savas dzīvesbiedres mazgadīgajiem bērniem. Laikā no 2021. gada februāra līdz 2023. gada 15. novembrim vīrietis ne tikai sistemātiski bļāvis uz bērniem par viņa ieskatā notikušu nepaklausība, bet arī sitis bērniem ar rokām, siksnu un elektrības vadu un licis tupēt uz ceļiem uz griķiem, aģentūru LETA informēja prokuratūra.
Savukārt novembrī, būdams dusmīgs un alkohola reibumā, patēvs ar dūri iesitis pa galvu astoņus un 11 gadus veciem bērniem, kuriem nodarītas fiziskas ciešanas un miesas bojājumi - fiksēti zilumi zem acs un uz pieres.
Apsūdzētais pilnībā atzinis savu vainu un izmantojis tiesības uz sadarbību, kas izpaudās vienkāršāka procesa veida izvēlē, līdz ar to prokurore ar apsūdzēto noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ko pēc tam tiesa apstiprināja.
