Pagājušonedēļ, 3. septembrī, notverti 14 nelegālie migranti, kuri vesti ar automašīnām, kas bijušas dekorētas kā uz kāzām.
Kā informē Valsts robežsardzes pārstāvji, robežsargi uz autoceļa V626 (Robežnieki–Geljutova–Veterovka) konstatējuši kādu baltu "Porsche Cayenne" markas automašīnu, kuras šoferis ignorējis robežsargu prasību apstāties un meties bēgt. Robežsargi sākuši pakaļdzīšanos.
Piesaistot Valsts policijas un Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes amatpersonas, konstatēta līdzīga baltas krāsas "Volkswagen Toureg" markas automašīna, kuras šoferis arī ignorējis prasību apstāties un sācis bēgt. Abas automašīnas bijušas izrotātas ar sarkanām lentēm un kāzu dekorācijām.
Pēc meklēšanas robežsargi Robežnieku pagastā konstatējuši 14 aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un bez derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām. Noskaidrots, ka viņiem pakaļ bija atbraucis kāds vīrietis.
Pēc neilga laika robežsargi Robežnieku pagastā tīrumā atraduši no ceļa nobrauktu un pamestu "Porsche Cayenne" automašīnu, bet Dagdas pagastā – autoceļa malā pamestu "Volkswagen Toureg" automašīnu. Krāslavas novadā aizturēts kāds Igaunijas pilsonis, kurš vadīja minēto "Porsche".
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285.1. panta trešās daļas par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā. Tāpat Igaunijas pilsonis saukts pie administratīvās atbildības par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu. Savukārt minētās 14 personas "atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas".
