Pie romānu sērijas "Vakara romāns" abonentiem un pircējiem oktobrī, bet pie "Latvijas Avīzes" lasītājiem, jau sākot ar otrdienu, nonāks Lienes Milleres debijas romāns "Veļu laika mistērija". Pagājušajā gadā "Veļu laika mistērija" bija viens no konkursa "Vakara romāns 2025" priecīgākajiem notikumiem.
Protams, lasot vēl nezinājām autori, taču veikli savirpinātā intriga, saistošie tēli, precīzi attēlotā ciemata dzīve un, pats galvenais, neuzspēlēts, viegls humors, kas tik reti sastopams latviešu autoru darbos, ļāva nojaust, ka romāns iegūs augstu vietu. Tieši tā arī notika – romāns dalīja otro vietu ar Baibas Gercānes un Marikas Bērtules romānu "Noķert pūķi". Jāatzīstas – tobrīd Lienes Milleres vārds žūrijai vēl bija svešs, taču pāris mēnešus vēlāk viņa jau krietni plašākā lokā apliecināja literāro talantu, plūcot laurus konkursā "Tukuma prozas fermentācija 2024 – Pilsētas leģenda" ar urbāno leģendu "Kungs Tukums" un piedaloties Prozas lasījumu noslēguma pasākumā.
"Veļu laika mistērija" lasītājus aizved uz izdomātu Latvijas ciematu, kura iedzīvotājus, varbūt gan ar citiem vārdiem un atšķirīgās savstarpējo attiecību kombinācijās, visticamāk, ikviens ir savā ceļā saticis. Pavisam noteikti – šiverīgo, simpātisko veikala pārdevēju Astru un viņas mīļoto Aivaru, kuru Astrai tik ļoti gribas izraut no zaļā pūķa apskāvieniem. Gan jau arī pensijas vecuma draudzenes Alīda un Leonija būs nākušas pretī. Iespējams, retāk sastopams, tomēr visnotaļ ticams eksemplārs ir māksliniece Ingemara. Kādā ciematā noteikti sastopams pat vecais kapracis Majors ar uzticamās Grietas grožiem rokās un malumednieks Ilmārs.
Taču kā lai pasaka, par ko ir romāns? Par vienu traku dienu, kura sākas, Astrai pielejot Zāļu Annai izdīktās pretdzeršanas zāles Aivara tējai. Ar ko tas viss beidzas, nāksies lasīt pašiem.
Liene, kāds impulss ir pamatā "Veļu laika mistērijai"?
L. Millere: Atceros, ka bija joks par diviem dzērājiem, viens no kuriem – vairs neatceros, kā tieši, taču visai negaidītā veidā – tik ļoti izbijās, ka pārstāja dzert.
Man vienmēr patikušas grāmatas, kurās vairāki cilvēki kaut ko dara savā nodabā, tad viņu ceļi krustojas, un sākas domino kauliņu efekts. It kā savstarpēji nesaistīti notikumi kaut kā tomēr sapinas kopā un viens otru būtiski ietekmē.
Likās – būtu traki forši tādu grāmatu uzrakstīt pašai. Pati nāku no ciema, un, pa to staigājot ar suni, nāca prātā arvien jauni tēli un visādas idejas. Visi nemaz nav romānā tikuši, toties ir visādas lietas, kas romānā iekļuvušas, pateicoties manam brālim. Piemēram, viņš uzstāja, ka grāmatā vajag zirgu, sākumā teica, ka vajag ielikt arī baznīcu un mācītāju, bet uz to gan es nepaļāvos, palika tikai zirgs. Man šķita, ka gribu rakstīt par tādu ciemu kā manējais, kurā baznīcas un mācītāja nav.
Bet zirgs ir?
Nē, zirga arī nav; man šķiet, nu jau nevienā pašvaldības īpašumā ciematos nav zirga. Bet reizēm pašvaldībās ir visādas lietas, kuras faktiski savu mūžu pārdzīvojušas, simbolizējot, cik bieži mēs dzīvojam aizgājušās pagātnes pārliecībās. Taču Grieta ir zirgs ar raksturu, man pašai viņa ļoti patīk...
Te mēs jau nonācām pie jautājuma par tēliem, kuri autorei pašai vislabāk patīk.
Man patiesībā katrā no tēliem kaut kas patīk un kaut kas nepatīk, Grieta ir vienīgais, kurā patīk viss, jo viņa ir zirgs, un zirgā nav nekā, kas varētu nepatikt.