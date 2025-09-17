Šogad Valsts robežsardze kopā ar Valsts policiju organizējusi 12 reidus, pārbaudot tieši ēdienu un citu piegāžu kurjerus.
Četriem kurjeriem nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, pieciem nebija piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, divi nebija deklarējuši dzīvesvietu, bet viens tika aizturēts, jo personai nebija nekādu dokumentu.
Tā Saeimas Iekšējās drošības apakškomisiju informējis Valsts robežsardzes (VRS) Imigrācijas kontroles priekšnieks Agnis Višņevskis. Kopumā minēto reidu laikā pārbaudīti 322 ārzemnieki.
“Tātad principā 11 administratīvie pārkāpumi, viens aizturētais no kopumā 322 personām. Kopumā viņi ir legāli, kamēr viņiem nav anulēts uzturēšanās tiesiskais statuss,”
sacīja Višņevskis.
Apakškomisijā arī tika diskutēts par nelegālo migrantu izraidīšanas procedūrām. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāves apakškomisijas deputātus informēja, ka PMLP šogad pieņēmis 29 lēmumus par migrantu piespiedu izraidīšanu no Latvijas. Tie nav izbraukšanas rīkojumi, bet lēmumi par piespiedu izraidīšanu, kas nozīmē, ka nav saskatīts pamatojums par iespējām brīvprātīgi izbraukt.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
