Eiropa uz pasaules skatuves neieņem tādu lomu, kādu tā vēlas un kādu tai vajadzētu ieņemt, lai pienācīgi aizsargātu savas intereses, intervijā kristīgo demokrātu (CDU) oficiālajam medijam CDU.TV atzinis Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
"Mani uztrauc un, jāatzīst, nomāc tas, ka mēs, eiropieši, pašlaik pasaulē neieņemam tādu lomu, kādu vēlamies un kādu mums vajadzētu ieņemt, lai pienācīgi aizsargātu savas intereses," pauda kanclers.
Kā piemēru Mercs minēja karu Ukrainā.
"Mēs pašlaik nespējam izdarīt pietiekamu spiedienu uz [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu, lai izbeigtu šo karu," norādīja kanclers.
"Mēs esam atkarīgi no Amerikas palīdzības."
Tajā pašā laikā tādas valstis kā Ķīna, Indija un Brazīlija veido jaunas partnerattiecības ar Krieviju, uzsvēra Mercs.
Kanclers gan arī atzinīgi novērtēja Eiropas vienotības atjaunošanās pazīmes.
"Tas lielā mērā ir atkarīgs no Vācijas valdības apņēmības un šajā gadījumā lielā mērā no Vācijas kanclera apņēmības," sacīja Mercs.
Vācija cenšas pildīt pienākumus, kas no tās tiek gaidīti globālajā arēnā, norādot, ka tas kalpo arī pašas valsts interesēm, rezumēja kanclers.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu