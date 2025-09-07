Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājs Kristaps Porziņģis ir pateicīgs par iespēju spēlēt Eiropas čempionāta finālturnīrā kā mājiniekiem, sarunā ar žurnālistiem izcēla Porziņģis.
Latvijas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā Eiropas čempionātu beidza ar zaudējumu astotdaļfinālā Lietuvai, piekāpjoties ar 79:88.
"No paša sākuma iesākām ne tik labi, bet tad sākām ieskrieties, bet šādos turnīros var notikt viss. It kā bijām uzķēruši labu ritmu, bet ir viena spēle, kurā kaut kādas lietas nesakrīt, metieni neiekrīt, un viss, tu brauc mājās. Ļoti sāpīgi, bet es esmu ļoti priecīgs par džekiem, par to, kāda mums bija vasara. Par to kādi mums bija fani gan pārbaudes spēlēs, gan tagad," stāstīja Porziņģis.
"Esmu tiešām pateicīgs par tādu iespēju spēlēt mājās tik lielā turnīrā. Tas viss tiek noslēgts uz sāpīgas nots. Cerams, ka mēs ar savu atdevi laukumā iedevām cilvēkiem kaut kādu prieku un pozitīvus momentus," piebilda basketbolists.
Viens no Lietuvas izlases iepriekšējo maču līderiem Jons Valančūns spēli ar Latviju sāka uz rezervistu soliņa un kopā laukumā bija tikai nepilnas desmit minūtes. Porziņģis atklāja, ka viņš bija gaidījis, ka Valančūns maču sāks starta pieciniekā.
"No otras puses tas arī bija loģiski - uzlikt [Ažulu]Tubeli uz [Artūra] Žagara, jo pie sadarbībām viņi vienkārši samainījās, un mums nebija priekšrocība. Viņi ir gudri, viņiem bija spēles plāns, visu cieņu leišiem. Viņu fani, kuri šodien bija mazākumā, bija maksimāli skaļi, un džeki arī atstāja laukumā visu. Lai cik tas nebūtu sāpīgi mums, viņi šodien bija labāki," skaidroja Latvijas izlases spēlētājs.
Porziņģis izcēla, ka arī aizadītā mača pretiniekus nevar novērtēt pārāk zemu.
"Viņiem bija spiediens, mēs kaut ko nedaudz nobijāmies pārlauzt kaut kādu kombināciju. Kaut kur sabijāmies, kaut kur nogaidījām un beigās nemaz netikām pie tik labiem metieniem. Kaut kāds mājas spiediens kaut kur arī patraucēja, jo gribās visu izdarīt pēc iespējas labāk,"
Latvijas valstsvienības spēlētāji, gatavojoties Eiropas čempionātam, pavadīja kopā aptuveni divus mēnešus, un Porziņģis norādīja, ka šajā laika periodā Latvijas basketbolisti kļuvuši ļoti saliedēti.
"Mēs bijām viens par otru. Tas bija pats galvenais, mēs jau no paša sākuma būvējām mūsu mikroklimatu. Šādas atmiņas mums paliks uz dzīvi. Paldies Lukam [Banki] par darbu četru gadu garumā, viņš pacēla mūs jaunā līmenī, bet mēs ejam uz priekšu, būs vēl spēles un pozitīvi momenti," teica Latvijas basketbolists.
Eiropas čempionāta finālturnīrs Rīgā noslēgsies nākamās nedēļas beigās.
