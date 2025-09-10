Latvijas basketbola izlase šajā Eiropas čempionātā, nespēlējot ātrāko basketbolu, vidēji mačā ielaida 78,6 punktus jeb par aptuveni sešiem vairāk nekā pirms desmit gadiem. Abos turnīros ar Kristapu Porziņģi ierindā esam ielaiduši vairāk nekā divos čempionātos pirms viņa. Ar ko tas izskaidrojams?

Maucām pēc sajūtas

Šajā vasarā Latvijas izlases Ahilleja papēdis bija spēle aizsardzībā – kā no pirmajām pārbaudes spēlēm buksējām, tā līdz zaudējumam astotdaļfinālā pret Lietuvu nespējām sakārtot spēli pie sava groza. Trijās no sešām lielajām spēlēm (Turcija, Serbija, Lietuva) ielaidām vidēji 88 punktus.

"Dati visā pasaulē, sākot ar Rīgas "Zeļļiem" un līdz pat Nacionālajai basketbola asociācijai, rāda, ka vajag mainīties pie visiem aizsegiem, bet mēs to darījām samērā maz, maucām pēc sajūtas. Pasaules kausā visu laiku mainījāmies otrajā puslaikā, kad bijām mīnusā. Es nezinu, vai tagad tas atrisinātu situāciju, bet ticu vairāk šai stratēģijai," "Latvijas Avīzei" pauda Rīgas "Zeļļu" ģenerālmenedžeris Artūrs Šēnhofs, piebilstot – visās nozīmīgākajās spēlēs pērn un šogad pretinieku ārējās līnijas spēlētāji pret Latviju aizvadīja labākās spēles, metot ar ļoti augstu procentu. "Tad ir trīs varianti – vai nu mums ir reti slikti aizsardzības spēlētāji, kaut ko darām nepareizi, vai arī esam absolūti neveiksmīga komanda. Droši vien nav tikai vienas pareizās atbildes."

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē