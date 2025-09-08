Tiesa Austrālijā pirmdien piespriedusi mūža ieslodzījumu Erinai Patersonei, kura noindēja trīs sava vīra radiniekus ar mušmirēm.
Tiesa arī lēma, ka Patersone vismaz 33 gadus nevarēs pretendēt uz nosacītu atbrīvošanu.
Trīs no četriem Patersones pusdienu viesiem - vīra vecāki Dons un Geila Patersoni un Geilas māsa Hezere Vilkinsone - nomira slimnīcā 2023. gadā.
Patersone viesiem savās mājās Leongatā bija pasniegusi liellopa fileju Velingtona gaumē ar zaļajām mušmirēm.
Viņa tika atzīta par vainīgu arī Iana Vilkinsona, Hezeres vīra, slepkavības mēģinājumā.
Zvērinātie atzina, ka Patersone savus viesus saindējusi tīši.
Patersone un viņas vīrs Saimons Patersons dzīvoja šķirti. Arī viņš bija uzaicināts uz pusdienām, tomēr tās neapmeklēja.
Prāvai pievērsta liela Austrālijas sabiedrības un mediju uzmanība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu