Otrdien noslēdzās īpaši Polijā un Baltijas valstīs ar lielām bažām gaidīto Krievijas un Baltkrievijas karaspēku mācību "Zapad 2025" aktīvā fāze, kuru oficiālā leģenda vēstīja par aizsargāšanos no hipotētiska NATO uzbrukuma, kas bija atsitams tajā skaitā ar kodolieroču lietošanu. 

Militārie analītiķi vēl tikai apkopo secinājumus, taču skaidrs, ka manevru galvenais uzdevums bija Maskavas vēlme demonstrēt, ka, neskatoties uz karu Ukrainā, tai joprojām ir gana daudz resursu aktivitātēm arī citos virzienos.

Baltkrievi vairākumā

NATO piesardzībai pirms "Zapad 2025" sākuma bija pamats, jo iepriekšējās mācības "Zapad 2021", kad rietumu virzienā tika pārvests liels daudzums Krievijas karavīru un tehnikas un tur "aizkavējās", kā zināms, nedaudz vēlāk izvērtās iebrukumā Ukrainā. Turklāt šoreiz, divas dienas pirms manevru sākšanās 12. septembrī notika

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē