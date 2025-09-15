Finanšu ministrija (FM) informē, ka 2025. gada plānotie ieņēmumi no ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna un nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumiem ir 6,7 miljoni eiro, savukārt septiņos mēnešos jau iekasēti gandrīz septiņi miljoni eiro jeb 103% no plānotajiem ieņēmumiem.
Tāpat pirmajos septiņos mēnešos, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus un uzņēmējiem precizējot deklarācijas, valsts budžetā papildus iekasēts vairāk nekā 1,1 miljons eiro, lielākoties pievienotās vērtības nodokļa veidā.
FM informē, ka no 2025. gada 1. janvāra ieviests ierobežojums, ka komerciālo transportlīdzekļu bākā, iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, drīkst būt ne vairāk kā 200 litri degvielas. Iepriekš vidēji tika ievesti 1200 litri vienā bākā. Septiņos mēnešos Latvijā iebraukuši vairāk nekā 13 000 kravas auto, un ar šiem ierobežojumiem novērsta vairāk nekā 13 miljonu litru bezakcīzes degvielas ievešana Eiropas Savienībā, nodrošinot papildu akcīzes nodokļa ieņēmumus vietējā tirgū. FM informē, ka ēnu ekonomikas ierobežošanai turpinās arī citi pasākumi – bezskaidras naudas maksājums noteikts kā primārā algas izmaksas forma, kā arī attīstīts VID analītiskais rīks, kas nodrošina datos balstītu lēmumu pieņemšanu, sekmējot ēnu ekonomikas gadījumu identificēšanu un novēršanu.
