Rīgā mobilitātes punktā "Zemitāni" sākta eskalatoru jeb slīdošo kāpņu būvniecība, kas pēc Jorģa Zemitāna tilta pārbūves savienos dzelzceļa peronu ar tiltu, informē Tatjana Smirnova, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore.
Blakus dzelzceļa stacijai "Zemitāni" patlaban tiek izbūvēta eskalatoriem paredzētā konstrukcija, kurā drīzumā tiks iebūvēti eskalatori. Eskalatori virzienā uz augšu un uz leju savienos dzelzceļa staciju "Zemitāni" ar sabiedriskā transporta pieturvietām, kas atradīsies uz Jorģa Zemitāna tilta.
Eskalators ir paredzēts izmantošanai ārtelpā, tā tehniskā specifikācija ļaus to izmantot arī ziemas apstākļos. Tā izbūve palielinās ērtības cilvēkiem, uzlabos vides pieejamību, nodrošinās ātrāku un ērtāku piekļuvi sabiedriskā transporta punktiem. Tāpat papildus eskalatoram iedzīvotāji varēs izmantot blakus esošās kāpnes vai liftus.
Dzelzceļa stacijas "Zemitāni" apkārtnē patlaban vēl notiek inženierkomunikāciju izbūve, taču drīzumā tiks sākta ceļu un gājēju ietvju segumu izbūve. Zemitāna un Aleksandra Čaka ielu krustojumā tiks izbūvēts izceltais krustojums ar gājēju pārejām.
Savukārt dzelzceļa sliedēm otrā pusē pie tirdzniecības centra "Domina" jau ir pabeigta lielākā daļa no plānotajiem būvdarbiem un šobrīd notiek teritorijas labiekārtošana, apstādījumu veidošana un labierīcību ierīkošanas darbi.
Kopumā visā mobilitātes punkta teritorijā tiks izbūvētas 9 īslaicīgās autostāvvietas, 2 autostāvvietas invalīdiem, velonovietnes 82 velosipēdiem, ūdens brīvkrāns, 11 soliņi, 3 atkritumu urnas, 3 lifti un 3 kāpnes, 2 eskalatora konstrukcijas, sabiedriskā tualete, kā arī visā mobilitātes punkta teritorijā tiks iestādīti 27 koki un vairāk nekā 3000 dažāda veida krūmu un stādu.
Mobilitātes punkta "Zemitāni" būvniecība sākta šā gada martā un projekta laikā tiek labiekārtota dzelzceļa stacijai piegulošā teritorija, paredzot ērtu un drošu nokļūšanu un savienojumu starp dzelzceļa staciju un pilsētas infrastruktūru. Mobilitātes punktā "Zemitāni" būvdarbi notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam. Būvdarbus plānots pabeigt 2026. gada pavasarī.
