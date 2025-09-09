Spāņu tenisists Karloss Alkarass ar uzvaru ASV atklātā čempionāta finālā pār tiešo konkurentu Janniku Sinneru no Itālijas atkarojis pasaules pirmās raketes godu.
Alkarasam un Sinneram šis bija jau trešais savstarpējais "Grand Slam" turnīru fināls šajā gadā. Parīzē bija uzvarējis Karloss, Vimbldonā revanšējās Janniks, bet Ņujorkā atkal līksmot varēja Alkarasa komanda, 22 gadus vecajam spānim uzvarot četru setu cīņā ar 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Par uzvaru Alkarass saņēma piecu miljonu ASV dolāru lielu naudas čeku, Sinneram tika uz pusi mazāk. Tā kā itālis nenosargāja pērn izcīnīto ASV atklātā čempionāta uzvarētāja titulu, tad pasaules rangā zaudēja 700 punktus, bet Alkarass ar tagad iegūtajiem 2000 punktiem aizsteidzās viņam garām, piekto reizi savā vēl ne pavisam garajā karjerā kļūstot par ranga līderi. Tiesa, spānis virsotnē bijis 37 nedēļas, kamēr Sinners, kurš ranga galvgalī atradās kopš pērnā jūnija, labākā godā bijis 65 nedēļas.
Dāmu vienspēlēs otro gadu pēc kārtas čempiones godā baltkrieviete Arina Sabaļenka, finālā ar 6-3, 7-6 (7:3) pieveicot Amandu Aņisimovu no ASV. Pasaules rangā divu vietu kāpums Aļonai Ostapenko, kura atrodas 24. pozīcijā.
