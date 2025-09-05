Lielbritānijas premjerministra vietniece Andžela Reinera piektdien atkāpusies no amata pēc tam, kad neatkarīga izmeklēšana atklāja, ka viņa nav ievērojusi valdības ministriem noteiktos ētikas standartus, nesen iegādājoties jaunu mājokli.
Reinera trešdien atzina, ka nav samaksājusi atbilstošu nodokli par šovasar iegādāto dzīvokli Hovā, Anglijas dienvidu piekrastē. Politiķe šodien norādīja, ka neatkarīgā izmeklēšanā konstatēts, ka viņa rīkojusies godprātīgi, taču, kas ir ļoti svarīgi, viņai vajadzējis rūpīgāk konsultēties par nepieciešamajiem nodokļiem.
Savā atkāpšanās vēstulē premjerministram Kīram Stārmeram viņa uzsvēra, ka uzņemas pilnu atbildību par šo kļūdu.
Reinera trešdien vērsās pie neatkarīgā padomnieka ministru standartu jautājumos Lorija Magnusa, kurš piektdien iesniedza ziņojumu Stārmeram. Lai gan Magnuss secināja, ka Reinera "rīkojusies godprātīgi un ar apņēmību un priekšzīmīgu uzticību valsts dienestam", viņš "ar dziļu nožēlu" atzina, ka viņa ir pārkāpusi ministru rīcības kodeksu.
Lielbritānijā nodokļi tiek iekasētas par nekustamā īpašuma iegādi, un par dārgākiem mājokļiem un otrās dzīvesvietas iegādi jāmaksā lielāki nodokļi. Mediji ziņoja, ka Rainera ietaupīja 40 000 mārciņu, nesamaksājot attiecīgo nodevu.
Stārmers paziņoja, ka Rainera pieņēmusi pareizu lēmumu, atkāpjoties no amata, bet piebilda, ka viņam patiesi žēl zaudēt šādu valdības locekli.
